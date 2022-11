Avviso: il concerto PPP Pig Band è rinviato nella primavera 2023

AVVISO: per cause di forza maggiore il concerto PPP Pig Band, previsto domenica 27 novembre 2022, alle ore 18.00, in Teatro Comunale, viene rinviato a data da destinarsi nella Primavera 2023.

Quanto prima verrà comunicata la nuova data sui siti www.comune.thiene.vi.it, myarteven.it, Facebook e su Instagram del Teatro Comunale di Thiene.

I biglietti già venduti non saranno ritenuti validi per la nuova data. Quelli acquistati presso la biglietteria del Teatro/Comune verranno rimborsati entro il 12 dicembre su presentazione del titolo d’accesso integro.

Per informazioni contattare l’ufficio Cultura (0445/804745; cultura@comune.thiene.vi.it)

Fonte: Comune di Thiene