Autunno Musicale: Deutsche Messe di Franz Schubert

Presso la Pieve di S.Maria Assunta, domenica 13 novembre 2022 alle ore 16:00, sarà presentata la Deutsche Messe di Franz Schubert (1797 – 1828), con testi originali di Johann Philipp Neumann.

Il concerto, inserito nell’AUTUNNO MUSICALE 2022,

viene proposto dai Cantori di Marostica e dall’Associazione Corale Musica Reservata, realizzando così una bella forma di collaborazione, nel nome e nel ricordo di due carissime persone, scomparse lo scorso anno, quasi lo stesso giorno l’una dall’altra, Vilma e Luciano Mari, i cui figli, Tiziana e Andrea, fanno parte rispettivamente dei due cori cittadini.

Luciano è stato corista e anche Presidente onorario dell’Associazione Sodalitas Cantorum; ha sempre dato entusiastico impulso a tutte le iniziative, che avessero uno scopo culturale in Città, come il recupero dell’Oratorio dei Carmini, ora sede dei Cantori.

PROGRAMMA:

Franz Schubert (1797-1828) Deutsche Messe D. 872 per coro, ensemble di fiati, timpani e organo

Associazione corale ‘Musica Reservata’ (Lino Dalla Gassa, dir.)

I Cantori di Marostica (Michele Geremia, dir.)

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Lino Dalla Gassa, direzione

La Deutsche Messe (Messa tedesca) D 872

è una messa composta da Franz Schubert nel 1827.

Il testo non è il testo liturgico in lingua latina, ma un insieme di testi in tedesco scritti da Johann Philipp Neumann, che gli commissionò l’opera.

Inizialmente scritta per coro SATB, due oboi, due clarinetti, due bassi, due corni, tre tromboni, timpani e basso continuo.

È conosciuta anche come Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe (“Canti per la celebrazione del sacro rito della Messa”) e come Messa del fiato a causa della forte presenza di strumenti a fiato nell’orchestra.

La Deutsche Messe si inserisce nella tradizione delle messe basse, che constano di testi religiosi nelle lingue locali dell’Austria e del sud della Germania.

Commissionata da Johann Philipp Neumann, che era interessato a una musica semplice, scritta per essere accessibile alla maggior parte delle assemblee liturgiche.