33° Invito a Teatro: “Cose dell’altro mondo!” – Auditorium di Chiuppano sabato 19 novembre

Il cartellone è promosso e sostenuto dal Comune con il patrocinio della Provincia e la collaborazione del Comitato provinciale di Vicenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita)

Prosegue sabato 19 novembre all’Auditorium Centro Servizi Comunale, con inizio alle 20.45, l’edizione numero 33 di “Invito a Teatro”, rassegna promossa e sostenuta dal Comune di Chiuppano con il patrocinio della Provincia di Vicenza e la collaborazione del Comitato provinciale vicentino della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita).

La compagnia Teatroinsieme di Zugliano, nota per il suo repertorio di tradizione veneta, proporrà “Cose dell’altro mondo!”, commendia di Roberto Giacomozzi diretta da Gabriella Loss. La vicenda ruota attorno a due anime che ottengono un permesso speciale per tornare sulla terra: una è quella di Rodolfo Valentino, che anche nell’aldilà non ha perduto la sua vena romantica; l’altra è di una donna che vuole rivedere Ugo, l’uomo di cui era innamorata e che ora è alle prese con una famiglia alquanto complicata. Tra equivoci, sorprese e personaggi bizzarri l’amore si rivelerà davvero eterno?

Gli appuntamenti all’Auditorium di Chiuppano rientrano anche nel cartellone di Teatro Popolare Veneto, storica rassegna firmata da Fita Vicenza con il patrocinio di Provincia di Vicenza, RetEventi e Fita Veneto e con il sostegno delle Amministrazioni comunali ospitanti.

Biglietti interi a 8 euro, ridotti a 5 (per ragazzi dai 6 ai 18 anni).

Prevendite all’Edicola Cartoleria Rando ai numeri 0445 390547 oppure 340 1944473.

Info: www.comune.chiuppano.vi.it