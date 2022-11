Arzignano: incidente sul lavoro in azienda chimica per 2 operai

A mezzogiorno di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di un’azienda chimica in via Sesta Strada ad Arzignano per soccorrere due operai rimasti vittima di un incidente sul lavoro.

I due lavoratori erano intenti a controllare delle saldature all’interno di una cisterna verticale in fase di installazione ed indossavamo i dispositivi di protezione utilizzando un respiratore ombelicale, quando si sono sentiti male e hanno perso conoscenza.

Il primo soccorso da parte dei colleghi che hanno estratto i due uomini.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno collaborato con il personale del Suem portato a terra i due operai che sono stati stabilizzati per poi essere trasferiti in ospedale a Vicenza.

Sul posto il funzionario di guardia dei vigili del fuoco insieme al personale dello Spisal e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di sopralluogo dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:00