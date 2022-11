Dall’11 al 14 novembre in 5 padiglioni della Fiera di Padova una delle più longeve mostre-mercato d’arte – 32^ ArtePadova. 300 espositori da 7 paesi

Con 150 prestigiosi galleristi in arrivo da 16 regioni italiane e da Inghilterra, Austria e San Marino, ArtePadova – una delle più longeve mostre mercato d’arte moderna e contemporanea presenti in Italia – è arrivata alla 32^ edizione che si terrà dall’11 al 14 novembre in 5 padiglioni della Fiera di Padova. Ad essi si uniranno quasi altrettanti espositori dell’11^ edizione del Contemporary Art Talent Show – C.A.T.S. provenienti da 15 regioni più Danimarca, Iran, Russia, che darà spazio ad artisti che si affacciano al mercato dell’arte con opere di valore inferiore ai 5.000 euro.

Nel suo complesso quindi ArtePadova conterà su circa 300 espositori

con oltre 15.000 opere tra quadri, sculture, installazioni: due padiglioni riservati ai galleristi più prestigiosi che espongono artisti di grido e altri due per gli artisti emergenti, più lo spazio conferenze.

Per i capolavori del moderno e del contemporaneo nei padiglioni 7 e 8 della Main Section si segnalano opere che rappresentano molte correnti artistiche che da fine Ottocento arrivano ai nostri giorni.

Ecco quindi che questo atteso evento culturale del calendario fieristico italiano darà modo di ammirare indiscussi capolavori dei più celebri maestri soprattutto del Novecento accanto alle nuove firme internazionali. Tra i grandi nomi figurano: Picasso, Burri, De Pisis, Rosai, Guttuso, Sironi, Pomodoro, Balla, de Chirico, Guidi, Morandi, Vedova, Rotella, Festa, Hartung, Capogrossi, Boetti, Fontana, Campigli, Warhol, Haring, Bansky.

ArtePadova sarà arricchita anche da un vivace calendario di incontri, mostre collaterali, conferenze e performance dal vivo per vivere l’arte a 360 gradi in un terreno fertile per scambi culturali e germinazione di idee. Apertura: da venerdì 11 a domenica 13 novembre dalle ore 10 alle 19; lunedì 11- 13. Vernice su invito giovedì 10 novembre alle ore 18. Sponsor Banca Mediolanum.

Come precisa il curatore Nicola Rossi presidente di Nord Est Fair,

azienda leader nell’organizzazione di fiere d’arte e di antiquariato, “In questo particolare momento storico c’è grande curiosità nel mondo culturale ed economico per capire come questi quattro giorni saranno accolti da collezionisti e investitori privati e pubblici che ben conoscono l’importanza di trovarsi in presenza di capolavori che costituiscono valori interessanti anche sotto il profilo dei beni rifugio.

Fin dall’esordio nel 1990, grazie alla spinta delle gallerie più prestigiose siamo anche riusciti ad anticipare le evoluzioni artistiche e il gusto del pubblico: com’è avvenuto con l’inserimento in esposizione delle categorie fumetto e Street Art. Proporre poi gli artisti emergenti e le nuove promesse agevola il ricambio del “sistema arte” e permette ai compratori di fare interessanti scoperte, com’è spesso accaduto, importanti anche sotto il profilo economico”.

ArtePadova copre una lacuna culturale, dice l’assessore annunciando il rogito del castello

“Per la nostra città ArtePadova colma una lacuna culturale– dice Andrea Colasio assessore alla Cultura del Comune, annunciando che il 9 novembre sarà formalizzato il passaggio di proprietà del castello alla città di Padova – Le nostre pinacoteche si fermano all’’800 e manca un museo del contemporaneo. Apprezzo anche la presenza in ArtePadova della Street Art che l’amministrazione comunale sostiene nella biennale dedicata”.

Dal Medioevo al contemporaneo 2 grandi eventi con un unico biglietto

Per il secondo anno consecutivo la società organizzatrice N.E.F. ha scelto di abbinare questo evento ad Antiquaria Padova, storica rassegna di arte antica e alto antiquariato nata nel 1985, in programma dal 5 al 13 novembre nel padiglione 1 della Fiera di Padova.

Pertanto un unico biglietto di 14 euro permetterà al pubblico, dall’11 al 13 novembre, di visitare entrambe le manifestazioni godendo così di una grandiosa mostra d’arte che spazia dal Medioevo al contemporaneo. La prevendita online (fino al 10 novembre) darà la possibilità di pagare il biglietto solo 12 euro. Ingresso gratuito sotto i 12 anni. Tutte le modalità di accesso, l’abbonamento e le riduzioni, sul sito www.artepadova.com .

Padova 8 novembre 2022

FOTO Facebook: Arte Padova https://www.artepadova.com/

NEF Nord Est Fair srl http://www.nordestfair.com/