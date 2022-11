Al via un nuovo corso base di apicoltura

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso base di apicoltura, promosso dall’associazione Regionale Apicoltori del Veneto e dall’Associazione Apicoltori Marostica con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa.

Le lezioni si terranno presso la sala Bellavitis di via Beata Giovanna n. 65 dalle ore 20.45 alle 22.30 secondo il seguente calendario e programma:

lunedì 14 novembre 2022 Conoscenza dell’imenottero: anatomia e fisiologia dell’Ape. L’arnia: composizione e caratteristiche dei modelli più diffusi.

lunedì 21 novembre 2022: Lo sviluppo dell’alveare, attrezzatura e i lavori dell’apicoltore nel corso della stagione apistica.

lunedì 28 novembre 2022: Malattie/parassitosi dell’Ape: trattamenti e rimedi attuabili.

lunedì 5 dicembre 2022: Prodotti dell’alveare: miele, propoli, polline, pappa reale e cera.

Apicoltura – Due lezioni pratiche si terranno in primavera in date ancora da definire.

Il corso, indirizzato ai neofiti e alla portata di tutti, avrà l’obiettivo di far conoscere il fantastico mondo della Api e fornire formazione di base per l’allevamento e conduzione in autonomia di una o più arnie, anche al fine della produzione domestica di ottimo miele, polline e propoli.

Per informazioni e adesioni al corso (a numero chiuso), contattare Apicoltori Marostica – Corrado Bordignon: (cellulare e Whatsapp) 331 2040454, (email) corrado.bordignon@gmail.com

Bassano del Grappa, 3 novembre 2022