Serie A2 femminile girone B – 3-2 all’Assitec – Anthea Vicenza Volley vince la “maratona” di Sant’Elia

Seconda vittoria stagionale e primo sorriso esterno per la squadra di Ivan Iosi, a segno in terra laziale

Trasferta infrasettimanale dal sapore dolce per l’Anthea Vicenza Volley,

che oggi (mercoledì) a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) festeggia la prima vittoria esterna e il secondo centro stagionale grazie all’emozionante 3-2 conquistato ai danni delle padrone di casa dell’Assitec nella quarta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile.

Per le padrone di casa, terzo ko al quinto set, mentre alla sua prima “maratona” stagionale la squadra di Ivan Iosi ha saputo trovare il guizzo giusto per spuntarla. Vicenza protagonista nel primo set, vinto 20-25 con qualche difficoltà in ricezione ma non trasportata in attacco, mentre la fase break (4 ace e 5 muri) ha aiutato a scavare il solco.

La reazione-Assitec si è vista nel secondo parziale (25-18), con una crescita in attacco (Hollas e Botarelli dieci punti in 2), mentre l’Anthea è stata penalizzata da qualche errore di troppo. Un calo di lucidità è costato caro in un terzo set combattuto (25-21), pur facendo intravedere buoni spunti al servizio , poi replicati in avvio di quarto set, dove Vicenza ha giocato bene al centro (10 punti tra Cheli e Farina) e ha alzato il muro (4 block), bagnando le polveri all’attacco di casa (18%). Combattuto infine il tie break, dove l’Anthea ha provato più volte l’allungo riuscendo a chiudere 13-15.

Nel complesso, battuta e muro hanno dato un contributo sostanziale,

con 11 punti per ciascun fondamentale; corale anche il gioco orchestrato da Sonia Galazzo e guidato in seconda linea dal libero Silvia Formaggio, come testimoniano le cinque doppie cifre. Diciotto punti e percentuali alte per la schiacciatrice Jessica Panucci, stesso “bottino” per l’opposta Julia Kavalenka, mentre dieci sono i palloni messi a terra da Dessaa Legros. Ventisette punti in due al centro per Alice Farina (14) e capitan Lisa Cheli (13), decisive soprattutto nella seconda parte del match.

Domenica il trittico ravvicinato della squadra di Ivan Iosi si concluderà con il match casalingo alle 17 contro la 3M Perugia.

LA PARTITA –

L’Anthea Vicenza Volley deve fare a meno ancora della palleggiatrice Florencia Ferraro, sostituita come nelle precedenti due occasioni da Sonia Galazzo. Opposta Julia Kavalenka, mentre l’asse di posto quattro è formato da Jessica Panucci e Dessaa Legros. La coppia centrale è formata da Lisa Cheli e Alice Farina, mentre il 6+1 berico è completato dal libero Silvia Formaggio.

Vicenza parte forte con il servizio di Galazzo che mette in difficoltà le frusinati (0-3), che poi però reagiscono subito, ribaltando la situazione (4-3, errore di Legros). Altri due errori ospiti aiutano le padrone di casa, che trovano il break (6-4). La risposta dell’Anthea è con Panucci (6-6), poi Alice Farina trova l’ace del controsorpasso (6-7). La squadra di Iosi avanza con i due muri di capitan Cheli (9-11), ma il ping pong nel punteggio prosegue con l’ace di Cogliandro per la parità a quota 11.

Altro ace, questa volta di Spinello, per il 13-12, con il fondamentale sempre decisivo, come testimonia l’ingresso di Ottino, autrice della battuta vincente del 14-16. La schiacciatrice piemontese trova anche un difficile contrattacco da posto uno che regala il +3 (16-19). Time out Giandomenico, ma la sosta non raffredda il “braccione” di Kavalenka, che firma l’ace di quota venti. Il muro di Legros pesa tantissimo (17-22), poi gli attacchi di Cheli e Kavalenka tirano la volata: 20-25 con diagonale out di Botarelli.

Nel secondo set,

la reazione del Sant’Elia passa soprattutto per le mani della schiacciatrice Ghezzi, mentre le biancorosse sono un po’ fallose in attacco (8-4). Le laziali sfruttano anche Hollas (muro più attacco per il 10-5) e così coach Iosi ferma il gioco, ma non la centrale estone, ancora a segno. L’ace di Farina prova a scuotere l’Anthea (12-9), poi una serie di errori al servizio delle due squadre alimenta l’inerzia (16-12). Botarelli mette giù il contrattacco del 17-12, ma Vicenza ha una reazione d’orgoglio trovando un break di tre punti, con conseguente time out locale (17-15). Sant’Elia rilancia con Costagli (attacco più muro per il 19-15), nuovo elastico nel punteggio (da 19-17 a 21-17), con Botarelli sugli scudi (22-17, time out Iosi). Entrano Martinez e Digonzelli, ma l’Assitec chiude 25-18 con Botarelli e pareggia i conti.

Il terzo set vede la squadra di Iosi partire bene spingendo forte al servizio, fondamentale che frutta due allunghi (1-4 e 6-8), subito rintuzzati però dalle frusinati, in evidenza con Costagli (7 punti per lei nel set). Il parziale scorre sul parziale dell’equilibrio, con un paio di errori in attacco che impediscono a Vicenza di trovare l’aggancio. Ci pensa Dessaa Legros, che fa doppietta per il controsorpasso (18-19). Time out Sant’Elia e l’Anthea si spegne, faticando nel cambiopalla. Sosta-Iosi sul 21-19, poi le biancorosse perdono lucidità e cedono 25-21.

Come nel parziale precedente,

Vicenza riparte forte con la battuta, volando sullo 0-4 con il turno di Galazzo, e trovando ottime risposte al centro in attacco con Farina e Cheli (3-7). Il capitano biancorosso alza la voce a muro, trovando due block che spingono l’Anthea sul 4-10. Time out Giandomenico, ma la squadra di Iosi è trascinata dall’esperienza di Cheli e Panucci e non molla l’osso (6-14). Sant’Elia, però, non ha già la testa al tie break e lo sottolinea con il muro di Cogliandro su Farina (9-14), ma arriva subito il 9-16 ospite. La centrale piemontese si riscatta fermando Botarelli (9-17, time out Assitec), Vicenza doppia le avversarie nella boa del venti (10-20) e si invola al quinto set: 13-25 a firma di Ottino e 2-2.

Nel tie break, il primo allungo è vicentino (out Ghezzi per il 2-4), subito neutralizzato da Sant’Elia a muro. L’Anthea ci riprova (ace di Kavalenka per il 4-6), ma ancora una volta le gialloblù rispondono: muro del 7-7. Cogliandro confeziona il sorpasso per il cambiocampo (8-7), ma Kavalenka prende ancora per mano Vicenza firmando la parità a quota 10. Ace di Cheli per il +1 berico (10-11, time out Sant’Elia), si arriva in volata (12-13), dove pesa l’ace d’oro di Ottino (entrata per Legros): 12-14 e time out locale. Hollas annulla il primo match point (13-14, time out Iosi), poi ci prova Botarelli ma una sontuosa Farina chiude la strada a muro: 13-15 e vittoria.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Ivan Iosi (coach Anthea Vicenza Volley): “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata e il campo ha certificato queste impressioni della vigilia. Abbiamo incontrato una squadra ardua e caparbia che ci ha messo in difficoltà. Ne è venuto fuori un match avvincente. Nel primo set abbiamo fatto bene, poi nel secondo e nel terzo parziale abbiamo commesso qualche errore di troppo permettendo all’Assitec di andare in vantaggio 2-1. Dal quarto set, però, ci siamo concentrati di più sulle nostre peculiarità e siamo riusciti a ribaltare la partita fino al 3-2 finale”.

ASSITEC SANT’ELIA-ANTHEA VICENZA VOLLEY 2-3

(20-25, 25-18, 25-21, 13-25, 13-15)

ASSITEC SANT’ELIA: Spinello 3, Costagli 16, Hollas 10, Botarelli 12, Ghezzi 12, Cogliandro 10, Vittorio (L) 1, Di Mario, Moschettini 1, Giorgetta. N.e.: Polesello, Dzakovic. All.: GIandomenico

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 6, Legros 10, Farina 14, Kavalenka 18, Panucci 18, Cheli 13, Formaggio (L), Ottino 5, Groff, Martinez, Digonzelli, Munaron. All.: Iosi

ARBITRI: Candeloro e Dell’Orso

NOTE: Durata set: 26′, 25′, 27′, 23′, 20′ per un totale di 2 ore 16 minuti di gioco

Assitec Sant’Elia: battute sbagliate 4, ace 3, ricezione positiva 64% (perfetta 21%), attacco 39%, muri 8, errori 20

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 16, ace 11, ricezione positiva 69% (perfetta 25%), attacco 41%, muri 11, errori 31.

Vicenza, 9 novembre 2022

Nelle foto, l’Anthea Vicenza Volley in campo a Sant’Elia e l’esultanza biancorossa

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it