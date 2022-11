Si inizia con la trasferta di San Giovanni in Marignano – Serie A2 femminile girone B – Anthea Vicenza Volley, inizia il trittico ravvicinato

Domenica alle 17 la squadra di Ivan Iosi – reduce dal 3-1 casalingo contro Talmassons – affronta le romagnole dell’Omag-Mt. La guida al match

Partirà dalla Romagna il trittico ravvicinato dell’Anthea Vicenza Volley

nel campionato di serie A2 femminile, con la squadra di Ivan Iosi che si prepara a giocare tre partite nell’arco di otto giorni.

Primo step, la trasferta di domenica a San Giovanni in Marignano (Rimini), dove alle 17 al PalaMarignano le biancorosse affronteranno l’Omag-Mt nella terza giornata d’andata del girone B. Cheli e compagne arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo l’impresa di domenica scorsa, quando nell’esordio casalingo stagionale al palazzetto dello sport di Vicenza hanno firmato il colpaccio superando 3-1 il quotato Cda Talmassons. Il tris di partite proseguirà poi con la trasferta laziale di mercoledì a domicilio dell’Assitec Sant’Elia, mentre domenica 13 novembre alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza arriverà Perugia.

“San Giovanni in Marignano – commenta coach Ivan Iosi –

è una squadra forte, costruita con fisicità offensive molto interessanti. Ha tre giocatrici di palla alta (Perovic, Bolzonetti e Rachkovska) decisamente performanti, due buonissimi centrali, una palleggiatrice di grandissime qualità oltre a un buon libero.

Nel complesso, è una squadra bilanciata e completa, che ha fatto sudare anche Roma oltre ad aver vinto agevolmente la prima gara contro Perugia. Siamo consapevoli delle nostre difficoltà nei confronti delle avversarie di inizio stagione, sapevamo essere attesi da un trittico iniziale di gare complesse. La prima contro Montecchio si è rivelata tale, nella seconda abbiamo dato la dimostrazione che possiamo sorprendere, anche se il valore di Talmassons resta”.

Quindi aggiunge. “La nostra settimana è stata caratterizzata da qualche acciacco e abbiamo riadattato il lavoro in base alla necessità e in base alle presenze in palestra. Prepariamo la sfida con la stessa accortezza avuta fino a oggi, cercando di spingere sulle nostre qualità e limando le difficoltà che sono emerse in queste gare e negli allenamenti. Cerchiamo di strutturare una squadra che abbia varie uscite e opzioni in attacco mantenendo alta la soglia della qualità di seconda linea, da bilanciare con il muro.

Nella nostra idea di pallavolo c’è anche un significativo apporto dal servizio e il limitare gli errori gratuiti”.

L’AVVERSARIO –

L’Omag-Mt San Giovanni in Marignano ha 3 punti in classifica (gli stessi di Vicenza), frutto del successo inaugurale contro Perugia, mentre nell’ultimo turno ha impensierito la corazzata Roma (3-1 a favore delle capitoline). In casa romagnola a presentare la sfida è il tecnico Enrico Barbolini. “Credo che l’Anthea arrivi a San Giovanni in Marignano abbastanza carica per la vittoria casalinga. Personalmente, però, non mi preoccupo dell’umore degli avversari e non per mancanza di rispetto.

Sono abituato a guardare in casa nostra. Arriviamo da una sconfitta che tuttavia ci ha offerto anche tanti segnali positivi. In questa settimana abbiamo lavorato bene e quindi ci sono tutte le premesse per fare un’ottima prestazione. A inizio campionato è anche difficile prevedere il tipo di gara che scaturirà. Noi entreremo in campo a mente libera a prescindere dai risultati ottenuti da noi e dagli avversari. Dovremo cercare di fare un altro passo in avanti nella continuità”.

L’EX –

Nelle fila romagnole milita un ex-Vicenza: la schiacciatrice Clarissa Covino, classe 2001. “E’ sempre emozionante – racconta – giocare contro un team per cui hai difeso i colori per un’intera stagione. Ho giocato a Vicenza nella stagione 2019/2020 in B1; tornando al presente, in settimana abbiamo lavorato molto e bene, per noi domenica è un’occasione importante per riscattarci”.

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Alessandro Oranelli e il secondo arbitro Giorgia Adamo.

IL TURNO –

Questo il programma della terza giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile:

Seap Sigel Marsala-Roma Volley Club

Omag-Mt San Giovanni in Marignano-Anthea Vicenza Volley

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Itas Ceccarelli Martignacco

Soverato-3M Pallavolo Perugia

Desi Shipping Akademia Messina-Assitec Sant’Elia

Riposa: Cda Talmassons.

LA CLASSIFICA –

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Roma Volley Club 6, Seap Sigel Marsala, Cda Talmassons, Omag-Mt San Giovanni in Marignano, Anthea Vicenza Volley 3, Soverato, Itas Ceccarelli Martignacco 2, Desi Shipping Akademia Messina, Assitec Sant’Elia 1, 3M Pallavolo Perugia 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Volleyball World Italia.

Vicenza, 4 novembre 2022

Nella foto di Antonio Trogu, il gruppo dell’Anthea Vicenza Volley domenica scorsa contro Talmassons

