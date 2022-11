Volley serie A2 femminile girone B – Anthea Vicenza Volley di scena a Martignacco

Domani alle 19,30 le biancorosse di Ivan Iosi

sfidano l’Itas Ceccarelli nel duello tra due squadre appaiate in classifica. La guida al match

Unione, coraggio e tenacia per continuare a stupire. E’ un’Anthea Vicenza Volley che non vuole fermarsi quella che scenderà in campo domani (mercoledì) alle 19,30 sul campo friulano di Martignacco per sfidare le padrone di casa dell’Itas Ceccarelli nella settima giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile.

La sfida è di fatto uno spareggio con vista sui quartieri alti della classifica; le due formazioni, infatti, sono appaiate al quinto posto a quota 10 punti, a -2 dal Montecchio secondo e a una lunghezza da Soverato e San Giovanni in Marignano che si spartiscono l’attuale terzo posto.

Domenica scorsa, la squadra di Ivan Iosi ha aggiunto l’ennesimo capitolo entusiasmante al libro stagionale, con il 3-2 interno contro la Desi Shipping Akademia Messina. Un successo che ha prolungato l’imbattibilità interna di Cheli e compagne e che ha visto le biancorosse saper sopperire anche alla sfortuna, con due palleggiatrici fuori causa (indisponibili Florencia Ferraro e Sonia Galazzo) e con il gioco gestito in campo dalla giovanissima Nicol Del Federico, classe 2004.

“Martignacco – commenta coach Iosi –

è una montagna da scalare, è una delle formazioni che esprime la miglior pallavolo del girone e dopo il ko iniziale contro Talmassons è partita di slancio dimostrando le buone cose che aveva fatto vedere nei nostri test pre-campionato.

E’ una formazione che mi piace, Gazzotti sta facendo un ottimo lavoro, ha investito su un roster di ragazze giovani che possono costruirsi un presente importante; ha trovato una struttura di gioco ordinata, molto fluida e organizzata. Sappiamo come sia una gara importante per la classifica che definirà meglio il quadro della prima metà della graduatoria, anche se ovviamente è ancora presto.

Questo avrà un suo peso del match, con l’ago della bilancia che si sposterà a favore di chi saprà ridurre la soglia dell’errore gratuito e mettere qualità nel costruire e crearsi opportunità. Per quanto ci riguarda, domenica scorsa contro Messina siamo consapevoli di aver fatto un qualcosa di straordinario con una ragazza 2004 in palleggio (Nicol Del Federico) viste le assenze delle altre due palleggiatrici.

Ringrazio anche Eugenia Ottino (banda) che si è messa a disposizione nel ruolo nella scorsa settimana per gli allenamenti. Ora cercheremo di fare il nostro, consapevoli delle nostre qualità e auspicando di far emergere ancora una volta la nostra coesione. L’augurio che mi faccio e che formulo alla squadra è essre presenti nel match e lottare: a questo tengo molto”.

L’AVVERSARIO –

L’Itas Ceccarelli Martignacco è allenata da Marco Gazzotti ed è reduce da ben tre partite esterne consecutive. Le friulane stanno attraversando un ottimo momento testimoniato da quattro vittorie a fila, l’ultima delle quali contro il fanalino di coda Perugia.

A presentare l’incontro in arrivo è la schiacciatrice Roxanne Wiblin. “Penso – commenta la giocatrice statunitense – che tornare a giocare tra le mura amiche conceda a tutte noi un momento di respiro. Certo, contro Vicenza non sarà una partita facile, anche se rispetto alle nostre avversarie arriveremo alla sfida leggermente più riposate, avendo chiuso il precedente incontro in tre set. Al di là di tutto, però, ogni discorso va rimesso al campo”.

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Itas Ceccarelli Martignacco e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Maurina Sessolo e il secondo arbitro Sergio Jacobacci.

IL TURNO – Questo il programma della settima giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (mercoledì ore 20,30 salvo variazioni indicate).

Itas Ceccarelli Martignacco-Anthea Vicenza Volley (ore 19,30)

Roma Volley Club-3M Pallavolo Perugia

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Desi Shipping Akademia Messina

Soverato-Cda Talmassons

Seap Sigel Marsala-Assitec Sant’Elia

Riposa: Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 15, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12, Soverato, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 11, Itas Ceccarelli Martignacco, Anthea Vicenza Volley 10, Cda Talmassons 7, Desi Shipping Akademia Messina 6, Seap Sigel Marsala 4, Assitec Sant’Elia 3, 3M Pallavolo Perugia 1.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in chiaro sul canale Youtube di Volleyball World Italia (link https://www.youtube.com/watch?v=qP2t5L9rJeE ).

VICENZA, 22 NOVEMBRE 2022 –

Nella foto di Antonio Trogu, il muro dell’Anthea Vicenza Volley

