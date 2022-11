Serie A2 femminile girone B – Per provare a chiudere il trittico con il sorriso – Anthea Vicenza Volley contro Perugia

Domenica alle 17 le biancorosse di Ivan Iosi ospitano il fanalino di coda 3M nella terza partita in otto giorni dopo il successo al tie break di mercoledì a Sant’Elia

Si concluderà domenica il primo trittico ravvicinato del mese di novembre per l’Anthea Vicenza Volley, protagonista in A2 femminile (girone B). Dopo il ko di domenica scorsa in Romagna (3-1 contro San Giovanni in Marignano), la squadra di Ivan Iosi ha strappato una vittoria di carattere a Sant’Elia piegando mercoledì 3-2 l’Assitec. Ora le biancorosse affrontano la 3M Perugia, fanalino di coda con un punto in classifica, mentre Vicenza ne ha 5.

L’appuntamento è per domenica alle 17

al palazzetto dello sport di Vicenza (via Goldoni), teatro due settimane prima della bella vittoria all’esordio interno contro la Cda Talmassons. Ora Cheli e compagne proveranno a inseguire il bis davanti al pubblico amico, puntando al contempo anche la terza vittoria stagionale.

“Perugia – commenta coach Iosi – è una squadra che, nonostante la classifica, ha buonissime individualità, con qualità offensive importanti. Probabilmente paga lo scotto degli infortuni e di alcune situazioni, ma ha un discreto organico e una buona predisposizione al gioco. Nelle gare visionate, si è visto un team che deve ancora trovare confidenza ed equilibrio, tuttavia esprime una pallavolo attenta e con varietà di opzioni.

Per noi sarà determinante, innanzitutto, continuare ad insistere sulle nostre caratteristiche, provando ad incidere sui fondamentali che a oggi hanno restituito molto. Settimana dopo settimana stiamo trovando maggiore continuità e ampliando il ventaglio di soluzioni a disposizione; determinante, in questo percorso, è stata la crescita collettiva sia delle atlete con maggior “minutaggio”, ma soprattutto di chi, chiamata in causa, ha saputo dare un apporto decisivo (vedi Eugenia Ottino).

Il nostro motto, e lo spirito guida di staff e ragazze, sarà sempre quello di lavorare molto e focalizzarci sulla costruzione di una squadra bilanciata, coesa, tenace e indomita”.

L’AVVERSARIO –

La 3M Pallavolo Perugia è il fanalino di coda del girone B con un punto in classifica, frutto del ko al tie break centrato mercoledì nel turno infrasettimanale casalingo contro la Desi Shipping Akademia Messina. La matricola umbra è allenata da Guido Marangi, mentre a presentare la sfida è l’opposta Lucija Giudici, protagonista mercoledì con 17 punti insieme alla schiacciatrice Candela Sol Salinas (23 punti).

“Non abbiamo ancora affrontato tutte le squadre – commenta Giudici, classe 1993 e al suo primo anno in A2 – e c’è curiosità di misurarci anche con Vicenza, sicuramente una squadra di valore. Non voglio creare false aspettative o illusioni, perché noi, visti gli infortuni, viviamo difficoltà oggettive, ma daremo il massimo come abbiamo fatto mercoledì.

Purtroppo, senza poter far cambi, siamo nettamente calate nel quarto e nel quinto set e abbiamo ceduto al tie break contro Messina, ma non abbiamo nulla da rimproverarci. Tutte hanno dato il 100% e ne approfitto per fare pubblicamente i complimenti alle mie compagne. Brava soprattutto la giovanissima Giulia Patasce che si sta comportando da veterana”.

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e 3M Pallavolo Perugia saranno il primo arbitro Antonio Licchelli e il secondo arbitro Eustachio Papapietro.

IL TURNO –

Questo il programma della quinta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Desi Shipping Akademia Messina-Itas Ceccarelli Martignacco (ore 15,30)

Soverato-Roma Volley Club

Omag-Mt San Giovanni in Marignano-Assitec Sant’Elia

Anthea Vicenza Volley-3M Pallavolo Perugia

Cda Talmassons-Seap Sigel Marsala

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 12, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 10, Soverato 8, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 6, Desi Shipping Akademia Messina, Anthea Vicenza Volley 5, Itas Ceccarelli Martignacco 4, Cda Talmassons, Seap Sigel Marsala, Assitec Sant’Elia 3, 3M Pallavolo Perugia 1.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH –

La partita tra Anthea Vicenza Volley e 3M Pallavolo Perugia sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Volleyball World Italia con la telecronaca di Mariella Cavallaro.

VICENZA, 11 NOVEMBRE 2022

Nella foto di Antonio Trogu, l’Anthea Vicenza Volley in campo

