Anthea Vicenza Volley cerca i primi punti esterni a Sant’Elia

La guida al match

Trasferta infrasettimanale in terra laziale per l’Anthea Vicenza Volley, di scena domani (mercoledì) alle 18,30 a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) a domicilio dell’Assitec nella quarta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile.

Per la squadra di Ivan Iosi, si tratta del match centrale del trittico ravvicinato iniziato domenica a San Giovanni in Marignano (ko in quattro set contro l’Omag-Mt) e che si concluderà domenica in casa contro Perugia (ore 17). Per le biancorosse, dunque, seconda trasferta consecutiva a distanza di pochi giorni, con la seconda vittoria stagionale (la prima esterna) nel mirino.

“Sant’Elia – commenta coach Iosi –

è una squadra con belle qualità. Ha un buon opposto come Botarelli e una centrale come Cogliandro, due individualità decisamente performanti in categoria. Inoltre ha trovato un discreto equilibrio di gioco dopo l’infortunio accorso a Dzakovic, sostituita in banda da Costagli, molto brava in attacco essendo anche un’ex opposta. Il gioco è ben orchestrato dalla palleggiatrice Spinello, Sant’Elia ha ottime qualità offensive, mentre forse possiamo raccogliere qualcosa sulla loro seconda linea.

Affrontiamo la doppia trasferta ravvicinata in infrasettimanale, una delle insidie maggiori di questo impegno, visto che è difficile metabolizzare soprattutto dal punto di vista fisico, ma nessuno ovviamente vuole nascondersi dietro ad alibi.

Due saranno le cose a cui dovremo porre molta attenzione. La prima riguarda gli errori gratuiti: quando non regaliamo, come del resto vale per tanti, con le abilità in seconda linea e le attaccanti a disposizione possiamo essere ostici per tutti; dar continuità a questo aspetto può fare la differenza.

Un altro aspetto importante è dar continuità alla fase break che parte della battuta e che può creare instabilità nell’avversario anche con difesa e contrattacco, alcune delle nostre armi. Fin qui, inoltre, abbiamo reso più equilibrata la nostra ricezione. Nel complesso, partiamo dall’ottimo primo set di domenica contro San Giovanni in Marignano e proviamo a estenderlo per più frazioni possibili”.

L’AVVERSARIO –

L’Assitec Sant’Elia occupa il penultimo posto del girone B con due punti, uno in meno di Vicenza, frutto dei ko al tie break contro Martignacco e Messina, oltre al 3-0 subìto per mano della capolista Roma. A presentare la sfida è la palleggiatrice Natasha Spinello.

“Torniamo finalmente tra le mura amiche – afferma la regista gialloblù – dove all’esordio abbiamo ricevuto il calore di un pubblico immenso che speriamo di ritrovare. Veniamo da tre sconfitte, ma il calendario iniziale non è stato molto favorevole per iniziare al meglio il percorso, dato che abbiamo incontrato Roma, candidata all’A1, e due trasferte molto lunghe e impegnative.

Nelle scorse partite c’è mancata la lucidità giusta per raggiungere il risultato, dobbiamo lavorare in palestra soprattutto su questo e siamo cariche a farlo sin da subito. Una cosa che amo di questa squadra è che non si scoraggia mai, siamo un bel gruppo e siamo tutte pronte e unite per lottare e remare nella stessa direzione. Il prossimo obiettivo è Vicenza, come tutte le altre squadre del girone è una formazione competitiva, ma starà a noi dimostrare che ogni partita è un’occasione per fare salti di qualità e portare a casa risultati sempre migliori”.

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Assitec Sant’Elia e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Eleonora Candeloro e il secondo arbitro Alberto Dell’Orso.

IL TURNO –

Questo il programma della quarta giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (mercoledì ore 20,30 salvo variazioni indicate).

Seap Sigel Marsala-Soverato (ore 18)

Assitec Sant’Elia-Anthea Vicenza Volley (ore 18,30)

Roma Volley Club-Cda Talmassons

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Omag-Mt San Giovanni in Marignano

3M Pallavolo Perugia-Desi Shipping Akademia Messina.

Riposa: Itas Ceccarelli Martignacco.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 9, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 7, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 6, Soverato 5, Itas Ceccarelli Martignacco 4, Cda Talmassons, Seap Sigel Marsala, Desi Shipping Akademia Messina, Anthea Vicenza Volley 3, Assitec Volleyball Sant’Elia 2, 3M Pallavolo Perugia 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Nella foto di Antonio Trogu, il gruppo dell’Anthea Vicenza Volley

