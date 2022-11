CdM Heerenveen – Nuovo record italiano per la team sprint – Pista Lunga: Trentini promosso in Division A sui 1.500

È giunta a compimento anche la seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità pista lunga. Nella giornata conclusiva dell’appuntamento tenutosi al “Thialf” di Heerenveen (Olanda) si sono impegnati sul ghiaccio sei azzurri, quattro uomini e due donne.

Gran parte della compagine italiana si è cimentata nelle gare di Division B, dove Alessio Trentini ha saputo

lasciare il segno. Il ventottenne tesserato per i V.G. Pergine ha concluso in seconda posizione sui 1.500 metri (1’46”09 il suo crono), guadagnandosi così la promozione in Division A per la prima volta in carriera.

Nella medesima prova, Francesco Betti (Fiamme Oro) si è classificato 13° con 1’48”52.

Prestazione incoraggiante per Serena Pergher. La diciottenne delle Fiamme Oro ha realizzato il primato personale sui 500 metri (39”12), classificandosi quinta nella Division B.

Restando nell’ambito femminile, Laura Peveri (Fiamme Oro) si è attesta al 13° posto nei 3.000 metri (4’15”63).

Sul finire della giornata, Trentini e Betti, coadiuvati da David Bosa (Fiamme Oro), sono tornati sul ghiaccio per la Team Sprint. Il terzetto azzurro ha chiuso in sesta piazza con il tempo di 1’20”42, ritoccando pertanto il primato nazionale.

Qui i risultati completi delle competizioni.

La Coppa del Mondo di pattinaggio velocità pista lunga osserverà un paio di weekend di pausa, dopodiché vivrà un doppio appuntamento in Nord America. A metà dicembre si gareggerà, infatti, per due settimane di fila a Calgary (Canada).

In copertina Alessio Trentini, 28 anni. Credit: Martin de Jong