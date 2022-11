Buon XXV° anniversario – Nozze d’argento del 48° Corso Agenti Ausiliari di Leva della Polizia di Stato

Nella giornata del 3 novembre 2022

si sono ritrovati a Vicenza gli Allievi del 48 esimo Corso Agenti Ausiliari

di Leva della Polizia di Stato a 25 anni esatti dalla loro presa in forza avvenuta il 3 novembre 1997.

Capelli grigi, stempiature, fisici non esattamente snelli… ma tanto vigore e brillantezza negli occhi per gli ex

Agenti Ausiliari della Polizia di Stato che si sono ritrovati a Vicenza in occasione del 25 esimo anniversario

per celebrare le nozze d’argento dalla loro presa in forza nella Polizia di Stato.

Molti di loro erano appena maggiorenni, qualcuno ventenne e per tutti loro essere accolti tra le mura della

ex Scuola di Contrà Santa Maria Nova a Vicenza ha rappresentato il primo vero distacco dai genitori e dagli

affetti più cari.

All’epoca, nel 1997, era ancora in vigore la “leva obbligatoria di 12 mesi” e ciascuno di noi era consapevole

di dover dedicare un anno al servizio alle Istituzioni della Repubblica, alla repressione dei reati, al soccorso

ed alla tutela dei cittadini di tutta la Nazione e a prestare servizio in qualsiasi parte d’Italia.

Uno degli organizzatori, Gianluca Pipitone, all’epoca appena ventenne, dice:

“A distanza di 25 anni, il significato di questo incontro rinsalda il legame con la città di Vicenza che ci ha accolto giovanissimi e ci ha coccolati e cresciuti, e con la Polizia di Stato che è diventata Datore di lavoro e Famiglia allo stesso tempo ed all’interno della quale molti di noi sono cresciuti ed hanno trovato quello sviluppo personale e di carriera andando anche a ricoprire importanti posizioni apicali nei vari ruoli della Polizia di Stato in tutta Italia.

Ma non solo, tra di noi a festeggiare oggi ci sono anche ex colleghi di Corso che presero strade professionali diverse al termine della loro rafferma per proseguire nei loro studi e diventare professionisti, medici, insegnanti continuando nei rispettivi settori a declinare quel significato di servizio al Paese che è la cifra distintiva che, venticinque anni dopo, ancora accomuna tutti noi ex allievi del 48° Corso Agenti Ausiliari della Polizia di Stato.”

Gli Allievi Agenti Ausiliari della Polizia di Stato del 48 esimo Corso di Vicenza.

Gianluca Pipitone