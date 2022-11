A4 Holding SpA: lavori in programma

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI IN A31 VALDASTICO TRA NOVENTA VICENTINA E S. MARGHERITA D’ADIGE

Dal 14 al 18 novembre 2022

In A31 Valdastico Sud, per lavori urgenti di manutenzione giunti sul ponte del fiume Frassine, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Noventa Vicentina e Agugliaro (al Km 23+200), si viaggerà su una sola corsia da lunedì 14 a venerdì 18 novembre 2022.

LAVORI IN A31 TRA THIENE E VICENZA NORD

In carreggiata Sud nelle giornate del 14 e 15 novembre 2022

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di manutenzione, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Thiene e Vicenza Nord, (dal Km71+166 al Km 67+711 e dal Km 78+394 al Km 77+185) si viaggerà su una sola corsia di marcia lunedì 14 e martedì 15 novembre 2022 in orario diurno dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

CHIUSI GLI SVINCOLI DEL CASELLO DI VICENZA OVEST

In uscita da Venezia nella notte del 14 novembre 2022 ed in entrata per Milano nelle notti del 16 e 17 novembre 2022

Al casello di Vicenza Ovest, per lavori di ripristino di attenuatori d’urto, verranno chiusi gli svincoli di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia nella notte di lunedì 14 novembre 2022 e di entrata per Milano nelle notti di mercoledì 16 e giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Sempre per lavorazioni di ripristino attenuatori d’urto nella notte di martedì 15 novembre verrà chiusa l’Area di Servizio Villa Morosini.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

A4 Holding S.p.A. Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

www.a4holding.it