A4 Holding SpA: lavori in programma

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E SOMMACAMPAGNA

In direzione Milano nelle notti del 16 e 17 novembre 2022

In direzione Venezia nelle notti del 18 e 21 novembre 2022

Per lavori di rinforzo strutturale dell’elevazione delle pile e risanamento delle spalle e degli impalcati in corrispondenza dell’intersezione tra A4 e A22, lavori a cura dell’Autobrennero S.p.A., in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal km 276+200 al Km 275+400), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 16 e 17 novembre 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo; in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 276+200 al Km 275+400), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti del 18 e del 21 novembre 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A31 TRA LONGARE/MONTEGALDELLA ED INTERCONNESSIONE A4/A31

Nella giornata di venerdì 18 novembre 2022

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori urgenti di manutenzione giunti sul viadotto, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) tra il casello di Longare/Montegaldella e l’Interconnessione A4/A31 (al Km 52+500), si viaggerà su una sola corsia nella giornata di venerdì 18 novembre 2022.

LAVORI IN A4 TRA BRESCIA CENTRO E BRESCIA OVEST

In direzione Milano nelle notti del 17 e 18 novembre 2022

Per lavori di rifacimento pavimentazione, lavori a cura di Autostrade per L’Italia SpA tronco Brescia-Milano, in carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest (dal km.219+500 al il km.216+000), si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di giovedì 17 e venerdì 18 novembre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

