A night with the orchestras: al Teatro Comunale di Thiene

Serata di note ed emozioni al Teatro Comunale.

Anche quest’anno Thiene, nel mese di novembre, rende omaggio a Santa Cecilia, patrona della musica, con una serie di concerti ed eventi musicali.

Sabato 12 novembre alle 20.30 con A night with the orchestras

saliranno sul palco del Comunale due formazioni thienesi, la CorOrchestra “Città di Thiene” e JUNIORchestra, orchestra giovanile dell’Istituto Musicale. Evento che le mette insieme per la prima volta.

Il programma è ricco ed emozionante e prevede musiche di David Bowie, Rolling Stones, Coldplay, Eurythmics, Led Zeppelin, The Beatles e delle colonne sonore più celebri e amate dal pubblico.

La serata è proposta al Comune di Thiene da CorOrchestra, realtà nata nel 2016 da un progetto condiviso tra il Coro Giovanile di Thiene e il Corpo Bandistico Cittadino, oggi presieduta da Annamaria Tonini.

Spiega l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore: «ll sipario si aprirà su due realtà molto interessanti del territorio thienese. È la prima volta che queste due formazioni orchestrali si esibiscono assieme e sarà sicuramente un’esperienza da non perdere quella di poter assistere ad un evento che unisce professionalità e giovani leve. Un ottimo auspicio per il futuro culturale di Thiene che non finisce mai di stupire per le energie che sa mettere in campo. La Città, del resto, vanta una lunga tradizione di gruppi musicali, amatoriali e professionali, affermati anche a livello nazionale».

«Per i giovani musicisti – è il commento di Anna Maria Savio, assessora all’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” – è davvero un’esperienza unica e indimenticabile poter esibirsi in un teatro come il nostro. Sarà un’ulteriore occasione di crescita, che darà loro molte soddisfazioni. Da musicista posso affermare di essere orgogliosa di questi ragazzi: la musica è un grande valore che arricchisce, ma va coltivato; è un linguaggio universale che vince ogni barriera e che parte dal cuore per arrivare dritto all’animo di chi ascolta. Ringrazio gli insegnanti per la dedizione e la passione con cui stanno coltivando questi giovani talenti».

Il pubblico potrà ascoltare e apprezzare un repertorio interpretato dalle due orchestre che raccolgono, complessivamente, oltre 60 elementi, tra ragazzi e adulti.

L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti.

Fonte: Comune di Thiene