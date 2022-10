Si terrà sabato 21 e domenica 22 ottobre 2022 la prima edizione della Giornata delle Ville Venete, il primo evento nazionale interamente dedicato alle Ville Venete per raccontare la Civiltà in Villa attraverso una molteplicità di esperienze, visite, degustazioni, laboratori, reading, performance, convegni e incontri esclusivi – Anche Thiene protagonista della Giornata delle Ville Venete

Anche la Città di Thiene aderisce all’importante iniziativa,

lanciata dall’Associazione Ville Venete in collaborazione con l’IRVV, l’Istituto Regionale delle Ville Venete, partecipando con alcune pregevoli dimore storiche. Saranno, dunque, aperte per l’iniziativa il Castello di Thiene, dove sarà possibile riscoprire i saloni e le scuderie di questa antica e originale dimora del ‘400, Villa Fabris e Villa Cornaggia, queste ultime due di proprietà del Comune di Thiene.

Dichiara l’assessora al Turismo Marina Maino: «L’Amministrazione Comunale è proprietaria di due bellissimi edifici. Per questo abbiamo aderito ben volentieri alla proposta per promuovere la loro conoscenza e proseguire nell’opera di valorizzazione di questi luoghi così preziosi e cari alla memoria storica della Città e del territorio. Sono edifici che testimoniano il nostro splendido passato e che intendiamo affidare alle future generazioni, nella consapevolezza dei significati e dei valori culturali che racchiudono. Anche in questa occasione continua con efficacia la bella sinergia con il Castello di Thiene.

Questa nuova iniziativa

si inserisce nel programma che l’Assessorato al Turismo ha in essere per la valorizzazione del nostro territorio, così bello e ricco di storia e cultura, e che merita di essere conosciuto e promosso oltre i confini comunali. Desidero esprimere il mio ringraziamento anche agli uffici comunali preposti per il prezioso e competente lavoro di promozione dell’immagine della nostra bella Thiene».

Si comincia sabato 22 ottobre 2022, alle ore 10.00, con l’apertura di Villa Fabris, che accoglierà bambini e ragazzi dagli otto agli undici anni per la visita, la lettura animata e un laboratorio artistico organizzati dall’Ufficio Turismo del Comune di Thiene in collaborazione con la Biblioteca Civica. L’iniziativa è gratuita con prenotazione al numero 0445 804945 (int. 3 – Biblioteca Civica di Thiene).

Nel pomeriggio, invece, alle ore 17.30, apre i battenti Villa Cornaggia ed ospiterà letture accompagnate da brani musicali, incentrate sulle vicende che hanno caratterizzato la vita di una donna forte e battagliera, Angelina Lampertico Mangilli, proprietaria dell’immobile agli inizi del Novecento.

Angelina Mangilli fu anche molto amica, musa e confidente del celebre scrittore Antonio Fogazzaro e scrittrice ella stessa.

Il reading sarà condotto dal Gruppo di Lettura Libramente della Biblioteca Civica di Thiene e inizierà con un saluto e un’introduzione a cura dell’Assessora al Turismo, Marina Maino.

L’accompagnamento musicale sarà a cura del progetto “Crescere in musica” del Liceo F. Corradini di Thiene.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/3KcoJgi

Il fine settimana delle Ville Venete prosegue domenica 23 ottobre 2022 al Castello di Thiene quando, a partire dalle ore 10.00, si terrà l’iniziativa Yoga al Castello con l’insegnante Alessandra Pauletto che proporrà pratiche yoga dedicate non solo a chi è già esperto, ma anche a principianti e bambini.

Il biglietto di partecipazione ai corsi di Yoga darà accesso anche alla visita in autonomia del parco, delle sale e delle scuderie del Castello. Informazioni e prenotazione al sito https://www.castellodithiene.com/it/

Thiene, 19 Ottobre 2022