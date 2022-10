Appuntamento in Villa Valmarana ai Nani – Domenica 23 ottobre 2022 – Villa Valmarana ai Nani aderisce all’evento “Giornata delle Ville Venete”



Villa Valmarana ai Nani aderisce alla prima edizione dell’evento “Giornata delle Ville Venete”, organizzato dall’Istituto Regionale Ville Venete e dall’Associazione per le Ville Venete, per promuovere la Civiltà della Villa.

Si tratta di un evento nazionale in due giornate, il 22 e il 23 ottobre, che coinvolge le Ville Venete, dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, per far conoscere questi luoghi attraverso esperienze concrete: visite, degustazioni, incontri, laboratori.

Domenica 23 ottobre Villa Valmarana ai Nani ospiterà 4 esperienze che comprenderanno delle visite guidate e, a seguire, delle attività laboratoriali.

Il focus dell’intera giornata sarà posto sul lavoro del restauro, sia degli splendidi affreschi dei Tiepolo, sia delle caratteristiche statue di pietra dei nani che danno il nome alla Villa.

Le attività saranno a cura di due restauratori che si occupano da anni della Villa e che racconteranno dettagli e aneddoti su di essa.

Programma:

Prima esperienza: 10:15 – 11:45

Visita guidata (10:15-11:00) + attività con restauratore (11:00-11:45)

Seconda esperienza: 11:00 – 12:30

Visita guidata (11:00-11:45) + attività con restauratore (11:45-12:30)

La prima e la seconda esperienza sono a cura di una restauratrice che si concentrerà sulla tecnica dell’affresco impiegata dai Tiepolo, servendosi del supporto di foto e materiali.

Terza esperienza: 15:00 – 16:30

Visita guidata (15:00-15:45) + attività con restauratore (15:45-16:30)

Quarta esperienza: 15:45 – 17:15

Visita guidata (15:45-16:30) + attività con restauratore (16:30-17:15)

La terza e la quarta esperienza porteranno i visitatori a scoprire la pietra impiegata nel vicentino e le sue caratteristiche. In particolare, è previsto un sopralluogo nel giardino anteriore, guidati da un restauratore che mostrerà gli interventi eseguiti alle statue dei Nani.

La prenotazione all’evento è possibile solo attraverso il prepagamento dei biglietti tramite PayPal o carta di credito/debito.

Tariffe:

€ 18,00 ADULTI

€10,00 BAMBINI (3 – 12 anni)

€15,00 per i tesserati Associazione Ville Venete

Info e Prenotazioni: https://www.villavalmarana.com/it/giornata-delle-ville-venete