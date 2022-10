Primo sorriso per le giovani di Vicenza Volley

Serie B2 femminile girone D, primo sorriso per le giovani di Vicenza Volley: 3-0 al C9 Arco Riva

Le biancorosse superano in tre set le trentine e conquistano la prima vittoria stagionale

Prima vittoria stagionale per le giovani di Vicenza Volley, che dopo due sconfitte festeggiano il successo numero uno della nuova annata pallavolistica in B2 femminile.

Sul rettangolo di gioco amico della palestra del liceo Quadri di Vicenza, le promesse biancorosse, guidate in panchina da Roberto Caron e Mattia Borini, hanno piegato 3-0 le trentine del C9 Arco Riva.

Un’affermazione netta e convincente, quella di Vicenza Volley in una sfida tra due formazioni giovani e che dopo due giornate erano ancora a secco di punti in un campionato impegnativo come la quarta serie nazionale “rosa”.

“E’ stata – commenta coach Caron – una partita giocata con molta attenzione e che è diventata con merito a senso unico. Questo grazie a una prova corale davvero ottima; le due giocatrici della nostra formazione di serie A, Lidia Digonzelli e Ludovica Martinez, ci hanno dato un aiuto prezioso, ma è anche un giusto premio per il gruppo che ha lavorato tantissimo durante la settimana”.

VICENZA VOLLEY-C9 ARCO RIVA 3-0

(25-13, 25-18, 25-17)

VICENZA VOLLEY: Guastella 1, Voltan 3, Digonzelli 18, Martinez 8, Bertollo 13, Andreis 12, Andreatta (L), Dinelli. N.e.: Piovan, Seck, Barbera, Kovacevic, Filippi (L). All.: Caron-Borini

C9 ARCO RIVA: Bortolotti, Riccadonna 2, Bombardelli 8, Righi 1, Celva 4, Malossini, Belloli (L), Benamati 5, De Masi 2, Bresciani 2, Cazzanelli. N.e.: Casolla. All.: Angelini

Vicenza, 24 ottobre 2022

Nella foto, l’esultanza delle giovani di Vicenza Volley dopo la vittoria contro C9 Arco Riva

