Vicenza: mercato del fatto a mano e dell’antiquariato di Non ho l’età

Nel fine settimana tornano gli appuntamenti firmati dall’associazione “Non ho l’età” in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

Sabato 8 ottobre in piazza dei Signori si svolgerà Unico – Il mercato del fatto a mano con tante idee creative. Domenica 9 ottobre sarà la volta del mercato dell’antiquariato, vintage & collezionismo, che si snoderà da viale Roma a piazza dei Signori.

Unico – Il Mercato del Fatto a Mano con tante idee creative

Unico – Il mercato del fatto a mano si svolgerà sabato 8 ottobre dalle 9.30 alle 19.30, in piazza dei Signori a Vicenza. La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità. Quet’anno propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce, con 52 espositori-creativi provenienti dal nord Italia.

Con l’arrivo dell’autunno, le proposte dedicate alla stagione degli artigiani vengono presentate esaltando i materiali naturali. proponendo piccole produzioni uniche o a tiratura limitata e rinnovando la tradizione artigianale.

Spazio alla fantasia e all’illustrazione con i personaggi di Laura Guerra, le storie dell’illustratrice Silvia Biondi e i racconti di Elsa Spagnol. Il laboratorio sartoria di Parco delle Stagioni da scampoli con maestria trasforma quel che è stato in quel che sarà. Gli artisti di Eqvilibristi regalano opere leggere che sfidano il peso e si auto sostengono. Elisabetta e Daniela – gioielli in pietra di Vicenza arrivano con la loro produzione artigianale di gioielli alternativi e non solo.

Saranno presenti anche i piccoli personaggi “meccanici” di Thinkup UpCycle Stuff, R&S ceramica pop che reinterpreta le proposte della celebre produzione di Nove insieme al maestro ceramista Diego Poloniato e le creazioni green di Martini Fiori e Spazio botanico.

Si potranno trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

È sempre attivo lo shop online www.unicofattoamano.it. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Per tutte le informazioni: www.unicofattoamano.it / info@unicofattoamano.it / 3496410654

Mercato dell’antiquariato

Domenica 9 ottobre a Vicenza si rinnova l’atteso appuntamento con il mercato dell’antiquariato, vintage & collezionismo, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato in una piacevole passeggiata nel verde lungo viale Roma e ad ammirare la bellezza degli storici angoli cittadini dentro le mura.

Il percorso si snoderà per piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo lato cattedrale, piazza Castello, fino a piazzale De Gasperi e viale Roma. Per l’occasione il tratto di viale Roma dall’incrocio con il piazzale della Stazione fino a quello con viale Verdi sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 19. In questa edizione di inizio autunno gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età” arriveranno da tutta Italia con tantissimi pezzi da collezione interessanti.

Durante la giornata in viale Roma il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per tutte le info www.antiquariatovicenza.it / info@antiquariatovicenza.it / 3496410654