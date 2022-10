“Il Trono di Spade” tra storia e fantasia

La storia di Vicenza, tra giochi di potere e intrighi alla “Game of Thrones”

Durante il medioevo lo sviluppo di Vicenza andò di pari passo con quello di alcune potenti famiglie che si stanziarono nel territorio. Per conoscere più in dettaglio la storia delle casate nobiliari vicentine si possono consultare gli archivi storici della Biblioteca Civica Bertoliana, anche se da dove questi “nuovi potenti” provenissero, ancora non è chiaro. A questo gruppo di privilegiati appartenevano: i da Romano, i Trissino, i da Sarego, i da Sossano, i da Breganze e i Maltraversi.

Questi ultimi, scatenarono una lotta per il dominio dei feudi sulla destra della Val Leogra, feudi che furono contesi a lungo con la famiglia da Vivaro. Questi la spuntarono, ma non prima che i Maltraversi di rendessero colpevoli di svariati atti più o meno criminosi tra cui la morte di due vescovi, e attacchi in stile militare nel cuore della notte a discapito degli sventurati avversari.

Questi giochi di potere vi ricordano qualcosa? Come la maggior parte della storia medievale italiana, sono molto simili a quelli riportati ne “Il Trono di Spade”.

Intrighi di potere nella Vicenza antica ispirano la TV

Non siamo noi i primi ad accostare la gigantesca produzione televisiva alle politiche italiche del Medioevo e del Rinascimento.

Infatti, conclusa da poco “Game of Thrones”, proprio Vicenza ospitò presso il “Palazzo del Monte di Pietà”, la serie di conferenze dal titolo “Machiavelli sul piccolo schermo. Elogio della politica in “Game of Thrones”. Forse perché come Re Mida G.O.T. trasforma in oro tutto ciò che tocca, anche questa serie di conferenze colse nel segno, enfatizzando quanto gli ideali politici di Machiavelli abbiano influenzato la visione contemporanea della storia medievale fino a plasmare la letteratura mondiale.

Lotte tra famiglie potenti e politiche “matrimoniali” atte a consolidare poteri e privilegi acquisiti, sono un esempio di ciò che si ritrova ne “il Trono di Spade”, tanto che chi ha seguito le due serie televisive (“Game of Thrones” e “House of the Dragon”) sa bene che è molto utile avere a portata di mano un albero genealogico delle varie casate. Particolarmente complesso è quello della famiglia Targaryen illustrato sul blog di ExpressVPN : lo schema pubblicato è così in grado di agevolare gli appassionati dei romanzi o della serie TV nella comprensione di personaggi e avvenimenti.

Similitudine tra la storia e i fatti de “Il Trono di Spade”

Alcuni appassionati della serie si spingono oltre affermando che determinati episodi dello show tv siano tratti da fatti storici davvero accaduti, come la Guerra delle due Rose, che avrebbe ispirato la battaglia tra gli Stark e i Lannister, e la Black Dinner, strage avvenuta in Scozia la cui brutalità ricorda l’episodio “Le nozze rosse”.

Per approfondire questo interessantissimo argomento sul blog il “Culturificio” si possono trovare anche dei paralleli tra i protagonisti e i luoghi di “Game of Thrones” con i personaggi storici e i luoghi realmente esistiti. Se non vi abbiamo convinto con questo basti pensare a Machiavelli e alla sua opera “Il Principe”. Davvero non ricorda niente ai fan di G.O.T.?