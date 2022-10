Vicenza: cittadino cubano evade dai domiciliari

Nella mattinata di ieri, su ordinanza di ripristino della misura cautelare con aggravamento, disposta dal Giudice per le indagini preliminari della locale Procura della Repubblica, personale della Squadra Volanti ha tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza A.P.Y., 30enne cittadino cubano.

Nei fatti è accaduto che era stato tratto in arresto il 20 ottobre in quanto, malgrado fosse destinatario della misura detentiva degli arresti domiciliari, era stato fermato alle 3.00 di notte a passeggio per le strade della città.

Essendo già gravato della misura restrittiva e trovato in possesso di un notevole quantitativo di pacchetti di sigarette compendio di un furto che aveva da poco perpetrato, veniva tratto in arresto.

Questura di Vicenza