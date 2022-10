Valli del Pasubio: cambio della guardia in Giunta

Sbabo subentra a Vigato – A seguito delle dimissioni presentate, per motivi famigliari, qualche giorno fa dall’Assessore alla Cultura e Istruzione Fabio Vigato, il Sindaco Carlo Bettanin ha ridefinito i referati e gli incarichi redistribuendo i compiti tra i consiglieri del gruppo di Valli Futura – Valli del Pasubio: cambio della guardia in Giunta

Al consigliere Cristian Sbabo (foto in copertina) verrà assegnato l’assessorato alla Cultura e Istruzione oltre a mantenere i referati in materia di Rapporti con le Associazioni.

Il consigliere Stefano Pozzera invece, oltre a mantenere i referati in materia di Sport, verrà nominato Capo Gruppo Consigliare al posto di Sbabo.

A breve verranno formalizzati gli atti necessari e aggiornate le relative informazioni sul sito del Comune di Valli del Pasubio. Rimangono invariati gli incarichi e referati degli altri assessori e consiglieri.

“All’assessore Vigato – ha detto il Sindaco Bettanin – va tutta la nostra sincera gratitudine per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Al nuovo assessore Sbabo e nuovo capo gruppo consiliare Pozzera, un caldo augurio e incoraggiamento per i loro nuovi compiti.

Fabio si è mosso con grande passione e capacità all’interno del suo assessorato, e rimarrà un prezioso supporto nel consiglio comunale quale consigliere”.

“Voglio ringraziare tutti i dipendenti, tecnici e collaboratori del comune per il supporto fornito in questi tre anni e mezzo – ha concluso Vigato – buon lavoro a Cristian nel proseguire il delicato impegno legato ad Istruzione e Cultura”.