Valdagno: tamponamento di due bus, 2 feriti

Alle 17:20, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 in contrada San Quirico a Valdagno per il tamponamento ad una fermata di due bus del trasporto extraurbano, pieni di studenti: feriti una studentessa del primo mezzo e l’autista del secondo.

Un centinaio gli studenti a bordo dei due bus: 80 nel primo mezzo autosnodato e 20 nel secondo, che viaggiavano in direzione Valdagno provenienti da Recoaro.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, i quali si sono appena toccati, mentre una studentessa del pullman tamponato con una piccola ferita è stata presa in cura dal personale del Suem, come anche l’autista del mezzo che ha tamponato.

Entrambi i feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Gli studenti rimasti fermi hanno preso una corsa sostitutiva, mentre altri sono andati a casa con i genitori arrivati sul posto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.