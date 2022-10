Valdagno – Disturbi dell’Apprendimento

Valdagno: in Biblioteca un nuovo servizio gratuito di consulenza specialistica per i Disturbi dell’Apprendimento.

DSA è l’acronimo di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ma anche – e soprattutto – di Diventeremo Splendidi Adulti. È questo il titolo del nuovo servizio di consulenza specialistica gratuita attivato dal Comune di Valdagno negli spazi della Biblioteca Civica Villa Valle.

Il progetto, attivo tutti i sabati dalle 15.00 alle 16.30 fino a fine dicembre, si rivolge alle famiglie per offrire loro un sostegno su DSA, ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) e Autismo.

In particolare, grazie alla presenza della docente, formatrice ed educatrice professionale socio–pedagogico Giulia Mascaro verranno offerti consulenza educativa genitoriale. Consulenza sulla temporanea difficoltà nella gestione serena della relazione genitori-figli, in ambito scolastico o delle autonomie. Chiarimenti di dubbi in merito a PEI (Piano Educativo Individualizzato) o PDP (Piano Didattico Personalizzato). Affiancamento nella comprensione di una diagnosi. Consigli, suggerimenti o strategie per affiancare il figlio nello studio.

Per accedere al servizio è necessario iscriversi entro il giovedì telefonando allo 0445.424545 o scrivendo una mail a prestito@comune.valdagno.vi.it

“Con questo progetto – sottolinea l’assessore alla formazione Anna Tessaro –

vogliamo metterci al fianco dei ragazzi e delle famiglie per aiutarli ad affrontare con maggiore chiarezza e serenità i disagi che possono nascere dalla non sempre facile gestione di queste problematiche. Attraverso questa consulenza specialistica speriamo quindi di poter offrire un punto di riferimento, gratuito e professionale, a cui i genitori potranno rivolgersi per domande e dubbi, ma anche una bussola per indirizzarli nella strada che porterà i loro figli a diventare degli splendidi adulti. Un grazie va agli esperti che si stanno mettendo a disposizione gratuitamente per questo servizio alla comunità”. Eventuali esperti che fossero interessati a dare il loro contributo al progetto possono contattare la Biblioteca Civica Villa Valle.

Il progetto si inserisce nella più ampia attenzione che la Biblioteca Civica dedica ai Disturbi dell’Apprendimento.

Il presidio culturale di viale Regina Margherita mette infatti a disposizione nella sala ragazzi una sezione dedicata alle persone con DSA, ADHD e difficoltà cognitive. In particolare, sono disponibili libri con caratteri speciali, libri a caratteri grandi, libri senza parole, in books, audiolibri, libri tattili, e-book ed edicola digitale, un i-pad con app particolarmente indicate per i bambini/ragazzi con difficoltà cognitive, giochi da tavolo che favoriscono la socializzazione e la creatività. Tutti i venerdì pomeriggio l’associazione Gli Apriscatole accoglie quanti vogliono cimentarsi con i giochi da tavolo e di ruolo, spiegando le regole e promuovendo la partecipazione transgenerazionale.