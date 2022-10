Dal 28 ottobre il centro si anima – Valdagno con la tradizionale Festa d’Autunno

Giostre, musica ed enogastronomia nell’appuntamento dell’autunno valdagnese, fino al primo novembre

Giostre, spettacoli, musica e specialità gastronomiche.

Il centro di Valdagno si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa d’Autunno. Organizzata da ProValdagno con il patrocinio del Comune, la manifestazione animerà strade e piazze del centro da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre con tanti eventi e iniziative.

Da piazza Roma fino al parcheggio Marzottini, passando per piazza del Municipio, piazza del Campanile e piazza Dante sarà un susseguirsi di luci, giostre e attrazioni viaggianti.

L’apertura degli stand gastronomici in piazza del Campanile è prevista alle 16 di venerdì 28 ottobre con le frittelle con maresina e sardela e le frittelle dolci, mentre dalle 18.30 si aggiungeranno anche i panini onti, le caldarroste e i piatti tipici della cucina locale.

Sempre alle 18.30 scoccherà anche il gradito ritorno della KolpingFamilie di Prien con i suoi prodotti bavaresi. Gli stand enogastronomici saranno attivi la sera per tutta la durata della manifestazione; domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre sarà anche possibile pranzare con i piatti tipici locali.

Una delle grandi protagoniste della Festa d’Autunno sarà poi la musica dal vivo:

la sera sotto il tendone si esibiranno i “Wine Hot rock cover band” (venerdì 28, ore 21), “Girls on film” (sabato 29, ore 21), “Grace is gone” (domenica 30 , ore 21), “Rogue Charlie” (lunedì 31 ottobre, ore 21) e “Gato&Max” (martedì 1 novembre, ore 16).

Non mancherà uno spazio per l’arte, con la possibilità di visitare la mostra di pittura “Dentro il paesaggio” di Giambattista Clementi in Galleria dei Nani a Palazzo Festari: l’esposizione sarà aperta, ad eccezione di lunedì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 20.

Sempre a Palazzo Festari, sabato, domenica e martedì si aggiungerà anche “Ben fatto”, la piccola fiera del fare con passione che vedrà la presenza di hobbysti, Cooperazione Internazionale Valdagnese ed Enpa.

“Oggi più che in passato, organizzare un evento di questa portata è complesso e delicato – sottolinea la consigliera con delega al commercio, Liliana Magnani -.

Per questo dobbiamo davvero ringraziare ProValdagno

he non si è tirata indietro e, confermando il suo ruolo attivo di promozione della città e del territorio, ha voluto anche quest’anno dare vita a un appuntamento che anima il nostro centro portando migliaia di persone in piazza. Un appuntamento che è un invito a stare insieme ed è per questo tanto atteso dai valdagnesi, e non solo, di tutte le età”.

“Il lieto ritorno dei nostri amici bavaresi della Kolpingfamilie – spiega nel volantino dell’evento Emanuela Perin, presidente di ProValdagno – ci fa capire che stiamo tornando alla festa di sempre con il buon cibo, la musica, l’allegria e la voglia di ritrovarsi per l’imperdibile appuntamento annuale. Tutti pronti dunque per vivere la nostra città con gioia e gustare la festa in ogni momento”.

Spostamento del mercato

Per consentire lo svolgimento della Festa d’Autunno, è previsto lo spostamento in via Lungo Agno Manzoni del mercato di venerdì 28 ottobre e di martedì primo novembre.

Lo spostamento comporterà alcune modifiche alla viabilità. In particolare, nella giornata di venerdì 28 ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 15.00, saranno vietate la sosta con rimozione e la circolazione in via L. A. Manzoni (nel tratto compreso tra viale V. E. Marzotto e viale C. Colombo), via Leopardi (nel tratto compreso tra l’intersezione con via L. A. Manzoni e l’accesso carrabile dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luzzatti”), piazza Cavour (lato sud e lato nord), piazza Verdi (lato sud), viale V. E. Marzotto (nel tratto compreso tra via L.A. Manzoni e via Bellini), viale Panzini (nel tratto compreso tra via L.A. Manzoni e via Bellini) e via Bellini (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Cavour e viale Panzini). Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione in via Leopardi, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Trento e l’accesso carrabile dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luzzatti”.

Martedì 01 novembre, dalle ore 5.00 alle ore 15.00, saranno invece vietate la sosta e la circolazione in via L. A. Manzoni nel tratto compreso tra viale Panzini e viale C. Colombo.

Fonte Comune di Valdagno