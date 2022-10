A Montecchio presentazione del campionato e della nuova maglia – Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda



Montecchio Maggiore, 14 ottobre 2022 – A poco più di una settimana dallo start, con il derby del 23 ottobre al Palaferroli contro Anthea Vicenza, Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda presenta il campionato e la nuova maglia di gioco.

L’appuntamento è per lunedì 17 ottobre, alle 19.30, nella sala consiliare di Montecchio Maggiore, sede della società vicentina, dove sfileranno atlete e tecnici alla presenza dei dirigenti e delle autorità.

“Siamo alla vigilia della stagione sportiva e come di consueto vogliamo partire dal Comune di Montecchio e dalla sala consiliare, che per diverse stagioni ci ha portato fortuna – sottolinea il presidente Carla Burato -.

Il roster ha già fatto il suo debutto al Palaferroli, in occasione del primo allenamento tecnico congiunto, ma lunedì prossimo ci sarà la presentazione ufficiale del nostro campionato, in cui sveleremo anche la nuova maglia da gioco che, per l’occasione, è stata completamente rinnovata.

Conosceremo una ad una le atlete e i tecnici, fieri di averli tutti con noi nella nuova avventura. Vogliamo portare in alto i colori e il nome di Montecchio Maggiore, all’insegna della storia, della cultura e della tradizione sportiva del nostro territorio”.

Domani, intanto, ci sarà l’ultimo allenamento interno di preaseason al Palaferroli, in vista della due giorni impegnativa che attende la prossima settimana le biancorosse capitanate da Marianna Maggipinto.

Mercoledì 19 ottobre la squadra viaggerà infatti alla volta della e-work Arena di Busto Arsizio, dove sarà in campo contro la squadra di casa nella prima delle due giornate del torneo Mimmo Fusco – Coppa di Lombardia.

Poi, domenica, il fischio di avvio del campionato.

Info su abbonamenti e biglietti sono disponibili su unionevolleymontecchio.it/ticketing/

