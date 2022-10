Quinto test con Sassuolo in trasferta al PalaPaganelli – Arriva il quinto test stagionale per Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, che dopo sei settimane di preparazione comincia a esprimere una personalità forte e convinzione nei propri mezzi.

Mercoledì prossimo sarà la volta dell’allenamento congiunto con Idea Volley Sassuolo al Palapaganelli, dove la squadra castellana cercherà di aggiungere un altro tassello nel percorso che porta verso il campionato.

“Andiamo motivati a sassuolo dopo la prova convincente con Itas Trentino, dove abbiamo tirato fuori carattere e continuità nel gioco – dice il secondo allenatore Mario Fangareggi: “Puntiamo a fare un altro step di crescita contro una squadra forte, che schiera una buona line up di attaccanti e una palleggiatrice esperta.

Ci focalizzeremo, in particolare, sul lavoro tecnico di queste settimane in allenamento. Rispetto ad altre squadre che hanno iniziato la preparazione prima di noi, intendiamo raggiungere il 100% puntando ad una crescita costante, per arrivare pronti al 23 ottobre, data del debutto in casa nel derby con Anthea Vicenza”.

Sabato 15 ottobre è programmato un altro allenamento, stavolta al Palaferroli, aperto al pubblico e a ingresso gratuito.

Mercoledì 19 la compagine capitanata da Marianna Maggipinto si sposterà a Busto Arsizio, dove parteciperà per la prima volta al torneo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia.

Sarà una due giorni di super pallavolo che vedrà in campo, oltre al team berico, tre forti squadre di A1: Vero Volley Monza, finalista scudetto nella passata stagione, Volley Bergamo 1991 ed e-work Busto Arsizio.

Montecchio Maggiore/San Bonifacio, 10 ottobre 2022