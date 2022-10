Una rosa per Norma Cossetto

Il giorno 04 ottobre 2022 sarà ricordato il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana stuprata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito – Una rosa per Norma Cossetto

Si svolgerà il giorno 04 ottobre 2022, alle ore 19.00,

in piazza Garibaldi a Bassano, presso il Monumento ai Caduti, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla quarta edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Per l’evento è stato riconosciuto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa e sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura ed i Consiglieri Comunali.

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli organizzatori – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito.

Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

L’invito rivolto al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale a presenziare è stato fatto con l’auspicio di una condivisione che vada oltre gli schieramenti partitici.”

L’evento patriottico,

che nel 2021 ha visto la partecipazione di 184 città, quest’anno sarà celebrato in oltre 200 città italiane e in quelle straniere di USA, Argentina, Irlanda e Spagna con il patrocinio e la collaborazione di numerosissimi comuni, dell’ANSI – Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – e dell’Associazione Cultura Identità.

L’elenco completo delle città è pubblicato sul sito www.10febbraio.it.

Destra Brenta Aps – Bassano del Grappa (VI)

www.destrabrenta.it