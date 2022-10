In un Parlamento privo, dopo 14 anni anni, di socialisti, non stupisce che un ex-missino e un antiabortista sostenitore di Putin, siano stati posti ai vertici dello Stato, ai posti in cui sedettero il Presidente Spadolini a condurre il Senato della Repubblica e il Presidente Pertini a condurre la Camera dei Deputati – Un pessimo inizio…

E’ triste, in un Parlamento privo di socialisti, dover far fatica a distinguere tra maggioranza e opposizione.

E’ triste, dopo il delicato ma incisivo messaggio della Senatrice Liliana Segre e dopo il suo richiamo all’antifascismo, dover assistere, nella stessa aula, a scambi di insulti e ad una lotta serrata per incarichi da assegnare più per fedeltà che per competenza.

William Faulkner sosteneva come che il passato non muoia mai e non sia neppure passato…

Noi socialisti auspichiamo che quanto sta accadendo in questi giorni sia solo un momento triste della nostra Repubblica e non una costante destinata a durare per altri 5 anni.

14 ottobre 2022

Giuseppe Maria Toscano Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza Segretario cittadino PSI Vicenza