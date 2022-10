Un milione di candeline spente da Vicenza for Children

“La Festa della Famiglia di Vicenza for Children è stata una grande occasione per abbracciare soci, simpatizzanti ed istituzioni. I quali ogni giorno si danno un gran da fare per migliorare le condizioni della sanità vicentina, anche grazie all’irrinunciabile contributo svolto da una rete di volontari che rappresenta la prima risorsa dell’associazionismo”.

Con queste parole il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi,

commenta la straordinaria riuscita della Festa della Famiglia. Svoltasi nei giorni scorsi in Villa Ca’ Prigioni a Quinto Vicentino, per celebrare il grande risultato raggiunto: un milione di euro donati grazie alla generosità di molti.

Giochi, musica, truccabimbi e molto altro, sempre all’insegna del divertimento, naturalmente, sono stati gli ingredienti che hanno coinvolto oltre duecento persone accomunate da un grande senso di altruismo, che ha avuto la meglio su qualunque pensiero negativo.

“La nostra forza sono le persone, i volontari – aggiunge il presidente Girardi –

che ogni giorno si mettono a disposizione del prossimo, con grande senso di responsabilità ed altruismo. Non di rado sono persone che hanno avuto a che fare con la malattia e sentono il bisogno di donare del proprio tempo, e qualche sorriso”.

A condividere il pomeriggio di festa, oltre ai numerosi soci ed amministratori del territorio, tra cui il sindaco di Quinto Vicentino, Renzo Segato ed il presidente della Proloco, Pierangelo Piva si è unito il direttore dei servizi sociosanitari dell’Ulss 8 Berica, Achille Di Falco.

“Essere qui a festeggiare l’importante traguardo raggiunto da Vicenza for Children – commenta il direttore Di Falco – è motivo di grande gioia per l’Azienda Ulss 8 Berica, in quanto l’Associazione è sempre pronta ad accogliere le numerose esigenze manifestate, in particolare dall’ospedale San Bortolo, per migliorare le condizioni di degenza dei piccoli pazienti e, soprattutto, per rendere ancor più moderno ed efficiente il sistema sanitario vicentino”.

“Un grazie di cuore va a tutte le persone che hanno preso parte all’evento – conclude il presidente Girardi – partecipando con gioia e grande entusiasmo, ponendo così le basi per un futuro nel segno della solidarietà ancor più solido, per il bene dei nostri bambini e di tante famiglie”.

Nella foto di copertina alcuni dei partecipanti all’evento con il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi, il direttore Coralba Scarrico, il direttore dei servizi sociosanitari dell’Ulss 8 Berica, Achille Di Falco, il sindaco di Quinto Vicentino, Renzo Segato ed il presidente della Proloco di Quinto Vicentino, Pierangelo Piva.