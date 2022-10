Tre applicazioni gratis per apprendere la storia divertendosi

Le occasioni di formazione e di condivisione del sapere riescono al giorno d’oggi a essere sempre più frequenti e di facile accesso. Ciò grazie all’apporto immenso che la tecnologia sta dando a questo e ad altri settori. Prima della rivoluzione digitale infatti in Italia era la televisione ad avere un ruolo centrale nell’educazione di massa, curata da singolari programmi di divulgazione scientifica come Quark, ora disponibile in streaming, con l’indimenticabile Piero Angela. Al momento sono invece vari i modi di seguire un documentario, apprendere informazioni di base sulla biologia, o partire all’esplorazione del corpo umano. Vediamo tre app gratis con cui poter imparare qualche nozione in più di storia.

Foto: Pixabay

Conoscenza non è sinonimo di noia

Partiamo da un presupposto. Imparare non deve per forza essere un esercizio abbinato al sacrificio, alla noia, o come accade in taluni casi, alla frustrazione. Tutt’altro! Il bisogno di conoscenza è innato nell’uomo, e questo deve essere fatto in un ambiente sereno e coscientemente. Esistono ad esempio giochi gratis PC che vengono ambientati in varie epoche storiche, e richiamano fedeli dettagli con cui è possibile fare un po’ di ripetizione, mentre ci si diverte a “conquistare” un altro Stato, o a edificare città vichinghe. Internet è senza dubbio una fonte inesauribile di informazioni e di stimolo per la conoscenza che passa, come abbiamo visto, anche per l’intrattenimento.

Foto: Pixabay

SSF Storia: 12 Mb di argomenti dalla Preistoria a oggi

Ricordate quanto pesava un libro delle medie o superiori? Ora tutto quel sapere è contenuto in pochissimi megabyte, tutti scaricabili e fruibili da un dispositivo digitale. Non è un caso, inoltre, che sempre più piattaforme di istruzione riconosciute, enti di divulgazione scientifica e le stesse Università, offrano app con contenuti attualizzati, e di fonte certa. SSF Storia è un’applicazione per studenti e appassionati, nata da un’idea di DeAgostini Editore, che in tema di divulgazione di conoscenza è già un marchio conosciuto. Questo strumento informatico è utile per qualsiasi scopo: studio, svago, curiosità, e divertimento. Un’app che permette di contestualizzare personaggi, carpirne l’essenza, e anche prendere appunti. Inoltre, cosa che non guasta e aggiunge anzi valore, presenta dei “Quiz”, con cui verificare il proprio sapere divertendosi, cosa che migliorerebbe le abilità cognitive come afferma l’Università di Padova.

Calendario Storico, app dalla duplice funzione

L’app Calendario Storico è arrivata a oltre 500 mila download solo su dispositivi Android, e la cosa non sorprende. Questo servizio è al contempo infatti facile e geniale. Difatti l’utente con questa app avrà la possibilità, non soltanto di disporre di un comune calendario, ma per ogni giorno dell’anno il software proporrà dei riferimenti storici. Fatti realmente accaduti e documentati in quel giorno, di forse 500 o duemila anni fa. Anche quest’app ha un Quiz con cui intrattenersi.

The History of Everything, perfetta per chi conosce l’inglese

La terza e ultima app di questa lista riguarda The History of Everything, titolo che potrebbe sembrare un po’ pretenzioso a primo impatto, visto che significa letteralmente “La Storia di Tutto”. App completamente open source che offre una grafica e un’interattività clamorose, che completano dei contenuti affidabili, e aggiornati che scorrono su una Time Line verticale dal Big Bang fino alla nascita dei primi smartphone. Al momento il software è fornito soltanto in lingua inglese, ma le animazioni rendono la comprensione nettamente agevolata.