Top Freedom Girl Veneto 2022: il 29 ottobre la finale

Radio Freedom Talent organizza sabato 29 ottobre 2022 dalle ore 20.15 la finalissima del concorso di bellezza “Top Freedom Girl Veneto 2022” – Only for Beautiful & Brave Girls”. La più bella del Veneto, in esclusiva nella Provincia di Vicenza, in collaborazione con Cicuta eventi.

Il concorso si terrà presso l’Auditorium del comune di Chiuppano (VI).

Il contest, di cui patron Filippo Sciortino, intende favorire non solo la bellezza, ma anche il talento delle ragazze partecipanti.

Le Concorrenti che parteciperanno al Top Freedom Girl Veneto 2022 e che si contenderanno il gradino più alto del podio nella finale sono tutte provenienti da alcune province del Veneto.

Vediamo chi sono:

per la provincia di Vicenza – Gloria Bolcato (Altavilla Vicentina), Alessia Capitanio (Cornedo Vicentino), Nicole Reato (Chiuppano).

per la provincia di Padova – Veronica Cecchin (San Martino di Lupari), Gaia Ruzzon (Padova), Elena Porta (Loreggia).

provincia di Treviso – Martina Perin (Treviso), Raffaella Leone (Treviso), Gioia Ewere Ojoh (Povegliano).

per Venezia – Irene Renosto (Mestre), Giada Campello (Caltana), Alessandra Stravola (Pianiga).

Ci teniamo a ricordare che, l’edizione “Top Freedom Girl 2021”, è finita così:

1^ classificata – Alessia Alberti di Venezia;

2^ la padovana Carlotta Callegaro;

3^ classificata – Martina Perin di Treviso.

Alessia Alberti vincitrice del Top Freedom Girl 2021 sarà la Madrina nonché Presidente di Giuria di questa edizione 2022.

Saranno inoltre presenti in giuria altri nomi prestigiosi che hanno il difficilissimo incarico di scegliere la più bella (dato che in passerella sfileranno modelle straordinarie e talentuose).

Inoltre, a partire da quest’anno, si propone una sorprendente novità: parteciperà al concorso anche una modella appartenete a una delle provincie venete facendo sì che ogni anno la stessa provenga da una provincia diversa da quella dell’anno precedente sino al completamento delle 7 provincie.

Quest’anno è la volta di Aurora Boldrin – Cazzago di Pianiga (VE).

Se volete scoprire chi sarà la Top Girl del Veneto, ma anche trascorrere una serata spensierata all’insegna della moda, della bellezza, del talento e scoprire tante novità, acquistate i biglietti in uno dei seguenti locali pubblici:

Prevendita per i comuni di: Caltrano – Chiuppano – Carrè – Cogollo Del Cengio – Piovene Rocchette “Cartoleria Rando Chiuppano”.

Per i comuni di: Altavilla Vicentina – Valmarana – Creazzo – Sovizzo – Brendola – Montecchio Maggiore: Cartolibreria La Bottega di Marinello Stefania.

Per il comune di Schio e zone limitrofe: LANACOTTA Food & Drink

Chi non farà in tempo ad acquistare il biglietto nei locali citati potrà farlo direttamente il 29 ottobre 2022 presso l’Auditorium comunale di Chiuppano (VI).

Si ringraziano gli Sponsor del concorso di bellezza Top Freedom Girl Veneto:

– Studio Messaggi Dal Santo, Via Roma, 91 – Chiuppano (VI)

– Vini Baron di Castello, sito a San Zeno di Cassola (VI) che alla fine della serata offrirà una piccola degustazione di Torbolino e Novello.

– Ottima Vista – via Astichello, 34 – Montecchio Precalcino (VI)

– Lodovico Abbigliamento – via Roma 15 – Chiuppano negozio di lunga tradizione con proposte moda sempre attuali con un occhio particolare alla personalità di ogni cliente.

Si ringrazia inoltre per il supporto alla comunicazione: Vicenzareport quotidiano online della provincia di Vicenza e Gruppo News Magazine online dell’Alto Vicentino.

Se volete vedere il video di presentazione delle concorrenti Top Freedom Girl Veneto 2022 cliccate il seguente link: https://youtu.be/HXVMH3uwI7Y

Oppure visitate il sito: https://casting-veneto.webnode.it/copia-di-concorrenti-2022/

