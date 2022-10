Thiene-Tokorozawa: ancora vicine nel segno di Arturo Ferrarin

Si terrà martedì prossimo, 1° novembre, a Tokorozawa, un importante convegno dedicato ad Arturo Ferrarin e ai cento anni di storia dei voli tra Roma e Tokyo.

Il relatore del convegno sarà Satoshi Dobara, studioso ed artista, collaboratore prezioso dell’Amministrazione comunale thienese nel coordinamento dei rapporti tra Thiene e il Giappone in occasione delle celebrazioni per il centenario della trasvolata Roma-Tokyo.

Recentemente Dobara ha curato, in particolare, i rapporti tra Thiene e Tokorozawa, avviati ufficialmente con la visita della delegazione nipponica guidata dal sindaco Masato Fujimoto nello scorso luglio a Thiene.

Nel corso dell’incontro, si ricorda, le due Amministrazioni Comunali avevano stretto un accordo di amicizia e i due Sindaci avevano firmato una lettera di intenti per avviare una collaborazione su temi culturali, turistici, storici ed economici, basi di un futuro possibile gemellaggio.

Il convegno di martedì prossimo sarà certamente un momento importante per rendere i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini di Tokorozawa ancora più partecipi del percorso avviato e per contribuire a far conoscere Thiene.

L’aviatore thienese è famoso, in Giappone, anche grazie alle avventure di “Porco Rosso” il personaggio del film creato dal regista giapponese Hayao Miyazaki: proprio il fumetto autografato dal regista è stato l’omaggio ufficiale del sindaco Fujimoto al collega thienese.

Al convegno Thiene parteciperà con un video messaggio di saluto e di augurio di buon lavoro registrato dal sindaco Michelusi, che dichiara: «Ringrazio Satoshi Dobara per essersi adoperato, ancora una volta, a rafforzare il legame con Tokorozawa, contribuendo a diffondere la conoscenza di Thiene e della sua storia con professionalità ed entusiasmo».

Tokorozawa è una città di oltre 300mila abitanti, nella prefettura di Saitama, a 30 km circa da Tokyo, ed è sede del Museo dedicato alla storia dell’aviazione in Giappone.

Fonte: Comune di Thiene