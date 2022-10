TEDxVicenza, sabato 5 novembre al Teatro Palladio del ViCC

Vicenza Convention Center di Italian Exhibition Group, il team di TEDxVicenza porterà in città un’intera giornata di formazione, confronto e innovazione.

Novità di questa edizione sono 5 workshop in programma sabato 5 novembre dalle 10 alle 12.30, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30 si susseguiranno sul palco 10 speaker.

Sarà un viaggio di scoperta e crescita personale, ma anche un viaggio collettivo perché solo insieme è possibile muovere quell’energia che è il motore del cambiamento. Ecco perché è necessario rafforzare il senso del “noi”, credere nel valore della comunità, dare vita a un racconto collettivo, ritrovare l’entusiasmo delle cose nuove e la leggerezza della creatività. Per andare oltre: To>get>there. TOGETHER.

TEDxVicenza

è un evento no profit organizzato grazie all’attività di un team di volontari e al supporto di aziende e istituzioni, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Vicenza. In 7 anni l’evento vicentino è diventato uno dei più grandi eventi TEDx in Italia, portando sul palco più di 60 speaker nazionali e internazionali e coinvolgendo migliaia di persone dal vivo e in streaming.

Anche per l’edizione 2022 TEDxVicenza conta sul supporto di numerosi partner, che contribuiranno a rendere l’evento del 5 novembre una giornata ad alto tasso di innovazione e ispirazione.

L’iniziativa è stata presentata in sala Stucchi a Palazzo Trissino dall’assessore alla cultura Simona Siotto, e per TEDxVicenza dal direttore artistico Andrea Manticò, dagli speaker curator Daniel Casarotto e Nicole Zavagnin e dal partner coordinator Federico Miotti.

“Il format che appassiona in particolare il pubblico più giovane torna con una nuova edizione che verrà ospitata per la prima volta al Vicenza Convention Center di Italian Exhibition Group in Fiera a Vicenza – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Accanto ai congressi che l’amministrazione intende promuovere attraverso il protocollo d’intesa siglato con IEG, vogliamo anche valorizzare eventi che ospitano relatori di spessore in grado di stimolare ed arricchire. Ed è questo il caso di TedxVicenza”.

“Tante le proposte della nuova edizione di TEDxVicenza

che oltre alla classica formula costituita dal susseguirsi sul palco di speaker esperti in vari argomenti, si arricchisce di workshop formativi – è intervenuto l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Quest’anno la sede scelta rappresenta una vera novità. Ricordo che il format era stato proposto nella sua prima edizione al Teatro Olimpico di Vicenza, dove tra l’altro era stato ospitato anche il direttore del Museo Egizio Christian Greco, curatore della prossima grande mostra in Basilica palladiana. Successivamente si era trasferito al Teatro Comunale”.

“Ci sono eventi, nella storia dell’uomo, che lasciano ferite profonde nel tessuto sociale ed economico. Allo stesso tempo ci impartiscono importanti lezioni, se sappiamo coglierle. Gli eventi degli ultimi due anni hanno impattato su ogni aspetto della vita economica e sociale: è difficile pensare a una singola industria, mercato o settore che ne sia rimasto indenne e che non ne abbia subito le conseguenze. TEDxVicenza propone una riflessione su questi temi con 10 speaker e, novità di quest’anno, 5 workshop. In questa sesta edizione TEDxVicenza vuole allargare i punti di vista e iniziare con i suoi spettatori un viaggio metaforico verso un futuro che dovrà modellarsi attorno all’evoluzione degli eventi.

Ringraziamo i partner istituzionali e i tanti sostenitori che rendono possibile l’iniziativa affinché anche a Vicenza si guardi al domani con una nuova consapevolezza”. – hanno sottolineato gli organizzatori di Tedx.

Novità dell’edizione 2022 sono i workshop. Dalle 10 alle 12.30 cinque professionisti,

tra ex-speaker e partner di TEDxVicenza, daranno il via alla giornata con dei seminari-laboratori interattivi: di Public speaking si parlerà con Franca Grimaldi, di Linkedin con Roberta Zantedeschi, di Fotogiornalismo con Francesco Malavolta.

Demetrio Battaglia parlerà di Mindfulness, Rosaria Lomasto di Emozioni.

Alle 14.30 inizierà invece la conferenza TEDxVicenza :

sul palco si alterneranno 10 speaker con interventi di 15 minuti come da format TED, presentati da Nicole Zavagnin e Daniel Casarotto, membri del team di TEDxVicenza. Un parterre di ospiti che affronteranno temi come il cambiamento climatico, l’internet del futuro, le onde gravitazionali, NFT e arte digitale, l’elaborazione del linguaggio naturale.

I 10 speaker sono: Giulio Boccaletti, PhD, Esperto di sicurezza ambientale e risorse naturali; Mattia Crespi è un technology evangelist e un mentore di startup e progetti innovativi; Antonio Deruda, romano di nascita, sardo di origini e vicentino d’adozione, da vent’anni lavora nel mondo della comunicazione internazionale; Luigi de Vecchi è Presidente EMEA Banking, Capital Markets & Advisory a Citi; Gianluca Lentini è Geofisico e specializzato in climatologia; Ana Cecilia Paez è una pianificatrice dei trasporti con una laurea in architettura; Raffaella Panizzon, da sempre affascinata dalle lingue e culture straniere, fa di questa passione il tema centrale dei suoi studi e del suo lavoro come Language Engineer; Fulvio Ricci, esperto di gravitazione sperimentale e di sistemi di rivelazione di onde gravitazionali; Rachele Somaschini, classe 1994, è una pilota di rally; Serena Tabacchi è la direttrice e co-fondatrice del MoCDA, Museo d’Arte Contemporanea Digitale.

I biglietti

per TEDxVicenza, sono in vendita sul sito www.tedxvicenza.com: biglietto per il singolo workshop 20 euro; biglietto base per partecipare a TEDxVicenza, dalle 14.30, 35 euro; biglietto “sostenitore” per partecipare a TEDxVicenza, dalle 14.30, che include la cena serale del venerdì sera in compagnia di speaker, partner e team TEDxVicenza: 100 euro

Sono previste ulteriori agevolazioni per studenti e persone con mobilità ridotta.

TEDxVicenza è sostenuto da 27 partner :

il partner visionario Axera, Italian Exhibition Group che ci ospita nei suoi spazi, e il Comune di Vicenza come partner Istituzionale.

I partner pionieri Ceccato Automobili, Converso, Distilleria Nardini, Honus, GHV Hotel, e Caratti e Poletto creative per il prezioso supporto creativo e la direzione artistica.

Numerosi i partner Innovatori e Friends per il sostegno che hanno fornito nella realizzazione dell’evento.

TED

Acronimo di Technology Entertainment Design, TED è un’organizzazione noprofit che realizza eventi con l’obiettivo di far incontrare menti ed idee innovative della comunità globale.

La sua mission può essere riassunta nel motto “ideas worth spreading”: TED crede fermamente nel potere che le idee hanno di cambiare il comportamento e la vita delle persone, quando c’è condivisione e queste si relazionano l’una con l’altra.

L’organizzazione concede, tramite licenza, la possibilità di realizzare versioni locali degli eventi TED, come TEDxVicenza, con l’obiettivo di trasmettere lo spirito e l’esperienza TED a un pubblico sempre più vasto.