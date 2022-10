Sei spettacoli dal 29 ottobre al 3 dicembre – Al via la Stagione di prosa al Teatro Roi di Monticello Conte Otto



La rassegna è organizzata dalla compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

Il sipario del Teatro Roi di Monticello Conte Otto

si apre su una nuova stagione di spettacolo, organizzata dalla locale compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

Sei gli appuntamenti in cartellone, sempre il sabato sera alle 21 dal 29 ottobre al 3 dicembre: quattro con la prosa, uno con il baleltto e uno con la musica, così da rendere la proposta rivolta al pubblico ancora più varia e stuzzicante.

Si inizia in assoluta leggerezza sabato 29 ottobre con la compagnia La Graticcia di Verona diretta da Giovanni Vit nella commedia di Ermanno Carsana “È tutta una farsa”: una spassosa girandola di personaggi ed eventi animati da una comicità che davvero ha come unico obiettivo – tutt’altro che facile, in realtà – quello di far divertire il pubblico.

Un classico del teatro goldoniano, “Le done de casa soa”, per il secondo appuntamento in rassegna, sabato 5 novembre. A proporre la gustosa commedia sarà la compagnia Teatro Insieme di Sarzano, che con questo lavoro, diretto da Roberto Pinato e Marna Poletto, ha vinto lo scorso anno il Gran Premio del Teatro Amatoriale Veneto. Quello messo in scena è un trascinante spaccato di Settecento veneziano, reso ancora più godibile da un raffinato allestimento.

Musica di scena, invece, sabato 12 novembre.

“Incontriamoci fra le note” avrà come protagonisti Ensemble Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso, nome noto della musica vicentina, che accompagnerà gli spettatori attraverso un programma rico e variegato per stili e autori, dedicato alle grandi colonne sonore cinematografiche di compositori come Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e Riz Ortolani.

Una “Serata con la danza”, a seguire, quella in programma sabato 19 novembre, quando sul palcoscenico del Roi si esibiranno gli artisti del Gruppo Junior Veneto di Castelfranco (Treviso), con la direzione artistica di Susanna Plaino: un’occasione per lasciarsi affascinare dai giovani talenti di questa interessante compagine artistica attiva nella danza classica e contemporanea, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario di fondazione.

Ritorno alla prosa sabato 26 novembre, con la compagnia La Trappola di Vicenza al debutto nella sua nuova commedia: “All’ombra del frassino” di Enzo Consoli, per la regia di Pino Fucito. Un imprenditore pensa di evitare il fallimento corrompendo il funzionario delle tasse incaricato di un controllo fiscale sulla sua attività. Ma la faccenda prenderà una piega imprevista.

Sabato 3 dicembre, infine, appuntamento con l’umorismo graffiante di Pierrre Chesnot, autore di “Quattro donne e un bastardo”, la commedia con la quale la compagnia Nautilius di Vicenza, per la regia di Daniele Berardi e Piergiorgio Piccoli, chiuderà la stagione. Mogli, ex mogli e amanti faranno quadrato per vendicarsi di François, dongiovanni impenitente. Riusciranno nell’intento?

La rassegna è realizzata con la collaborazione della sezione locale della FIDAS

– Associazione Donatori di Sangue, della Pro Loco di Monticello Conte Otto, dell’Unità Pastorale dell’area e del Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori – FITA.

Biglietti a 10 euro; abbonamenti a 50 euro. Prenotazione e prevendita al numero 333 2413381 tutti i giorni dalle 16 alle 19.30; oppure al Teatro Roi il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato due ore prima della rappresentazione.

Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto). Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti.