Teatro Olimpico di Vicenza – 75° Ciclo di Spettacoli Classici

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica di Giancarlo Marinelli esce ancora una volta dal Teatro Olimpico e abbraccia la città. E’ infatti, un progetto speciale – inserito nella sezione Off – il quinto titolo del Ciclo Classici. Ovvero “Milk Wood” dal testo del grande poeta gallese Dylan Thomas (“Under Milk Wood”, “Sotto il bosco di latte” è il titolo originale). Un reading teatrale e poetico per celebrare l’Olimpico che si apre ad altri mondi.

L’originale spettacolo è in cartellone a Vicenza nell’ambito del Ciclo dei Classici, “per invadere pacificamente la città”.

Giovedì 6 ottobre alle 19.00 e alle 20.00

e farà tappa in tre diversi luoghi con delle letture sceniche che vede protagonisti gli attori Emilio Solfrizzi, Giorgio Marchesi e Jane Alexander. Chiamati ad interpretare i versi di Dylan Thomas, partendo dalla Basilica Palladiana proseguendo per Palazzo Thiene e per finire nel Giardino del Teatro Olimpico (dove è previsto un aperitivo con gli artisti). Gli spettatori sono “convocati” mezz’ora prima dell’inizio del reading, quindi alle 18.30 e alle 19.30. Partenza all’esterno della Basilica Palladiana (all’entrata delle mostre); saranno accompagnati nel percorso dello spettacolo itinerante.

Da un’idea di Giancarlo Marinelli in collaborazione con Arteven.

Realizzato con il sostegno della Fondazione Teatro Comunale della Città di Vicenza e dell’associazione per il patrimonio Unesco delle colline del Prosecco. “Milk Wood” è stato concepito “per riappropriarci, dopo la pandemia, dei luoghi nei quali l’arte o la magnificenza della natura si esprimono ai livelli più alti”, come ha spiegato lo stesso Marinelli. Per questo, si è articolato in tre diversi luoghi del Veneto riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. A Cortina il 17 settembre scorso, a Vicenza giovedì 6 ottobre e a Vittorio Veneto il prossimo sabato 22 ottobre. Collegando in un unico scenario, grazie alla bellezza e alla forza poetica dei versi di Dylan Thomas, le Dolomiti, le terre del Palladio e le colline del Prosecco.

Nella serata vicentina le voci e la presenza degli attori Emilio Solfrizzi, Giorgio Marchesi e Jane Alexander.

Condurranno gli spettatori con le loro letture poetiche in tre diversi contesti, simboli della città (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il Giardino del Teatro Olimpico). Tre gioielli pronti a dare forza e nuovi significati all’opera di Thomas, “per far risuonare il teatro dentro il teatro naturale dei nostri paesaggi e delle nostre città”. E quando il buio impedirà allo sguardo il panorama, prenderanno forma le multivisioni di Francesco Lopergolo evocando la fascinazione della messa in scena (le letture sceniche sono previste all’esterno, ma in caso di maltempo e di temperatura inclemente, saranno realizzate all’interno).

“Non sarà una maratona teatrale fine a sé stessa – ha precisato Marinelli –

ma sarà concepita per tramutare il luogo prescelto nel palcoscenico di un racconto che solo lì potrà essere narrato, e solo in quel momento”.

Tutto questo partendo dal testo di Dylan Thomas “Under Milk Wood” (“Sotto il bosco di latte”): nato come radiodramma, in un primo abbozzo fu denominato “Molto presto di mattina”, mandato in onda dalla Bbc nel 1945. La trasmissione ebbe successo, il che indusse il poeta a progettarne uno sviluppo più ampio; una prima parte del lavoro venne pubblicata nel 1952 in Italia, dalla rivista letteraria “Botteghe Oscure”, mentre la stesura proseguì l’anno dopo negli Stati Uniti e, sempre in quell’anno, a New York si tenne una lettura pubblica con lo stesso Thomas impegnato nei ruoli della Prima Voce e del Reverendo Jenkins. Tornato in Inghilterra, l’autore consegnò la versione definitiva del dramma, poco prima di ripartire per New York dove, il 9 novembre, morì. Il radiodramma “Under Milk Wood” fu così trasmesso postumo nel gennaio 1954.

Per dare voce ai paesani di Llareggub, immaginario paesino di mare gallese, Dylan Thomas offre il meglio di sé tra poesia visionaria, prosa lirica e invenzioni verbali. Il risultato è un quadro che si apre sul fare del giorno in un’atmosfera nella quale sogno e realtà, morte e vita, passato a presente si intrecciano, in un mondo di fascino e grande poesia che il reading dei tre attori restituirà con immediatezza e potenza agli spettatori.

Per “Milk Wood” i biglietti (prezzo unico, comprensivo di spettacolo e aperitivo) costano 20 euro.

La 75a edizione dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, il main partner D-Air Lab, il partner LD72, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA, Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo, i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma, di Savà Produzioni Creative e Tema Cultura.

Sedi degli spettacoli

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro – Stradella del Teatro Olimpico, 8

Villa Lattes – Circoscrizione 6 – Via Thaon di Revel, 39

Basilica Palladiana – Piazza dei Signori

Palazzo Thiene – Contrà S. Gaetano Thiene, 11

Informazioni e vendita biglietti

I biglietti sono in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39 – tel. 0444 324442).

Appuntamento obbligatorio, per le aperture controllare su www.tcvi.it

Al Teatro Olimpico e nelle altre sedi degli spettacoli la biglietteria sarà aperta un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

I prezzi dei biglietti sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 18 euro (under 30); per Histoire du Soldat costano invece 28 euro (intero), 24 euro (over 65), 18 euro (under 30).

Per gli spettacoli della sezione Off:

per Filottete dimenticato il biglietto unico costa 15 euro;

Per Milk Wood il biglietto per spettacolo e aperitivo, compreso nel prezzo, è di 20 euro.

Mentre per Assassinio nella Cattedrale di Vicenza, Oratorio per Cacciafronte è previsto un biglietto unico a 5 euro.

Per le scuole è previsto un biglietto unico a 10 euro. La prenotazione obbligatoria e verifica della disponibilità dei posti. Sono previsti inoltre biglietti a 7 euro per gli studenti in possesso della Vi – University Card.

www.classiciolimpicovicenza.it

@cicloclassici – https://www.facebook.com/cicloclassici

@cicloclassici – https://www.instagram.com/cicloclassici