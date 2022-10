Sono 16 gli equipaggi dall’ovale azzurro iscritti all’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche a cui si aggiunge una manciata di tesserati alla rassegna sanmarinese – Team Bassano a Sanremo passando per il Legend



È il Rally Sanremo a chiudere il CIR Auto Storiche 2022

e il Team Bassano si presenta in forze anche all’ultimo appuntamento della Serie che emetterà i verdetti finali, soprattutto per quanto riguarda i titoli del 3° e 4° Raggruppamento.

Sedici sono gli equipaggi iscritti al rally ligure in programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre, uno solo dei quali figura nell’elenco FIA, quello composto da Nicola Salin e Paolo Protta su Porsche 911 RSR.

Con la versione Gruppo B della coupé tedesca Ermanno Sordi e Maurizio Barone si giocheranno il tutto per tutto nel 4° Raggruppamento in una sfida che vede coinvolti anche i compagni di scuderia Matteo Luise e Melissa Ferro con la Fiat Ritmo 130 TC.

Anche nel 3° i giochi sono ancora aperti e lo sanno bene Tiziano e Francesca Nerobutto che tenteranno l’assalto al titolo alla guida dell’Opel Ascona 400, ma per la supremazia nel Raggruppamento dovranno vedersela anche con la Ford Escort RS di Enrico Volpato e Samuele Sordelli.

Al via anche la BMW M3 di Bruno Graglia e Roberto Barbero,

compagni di marca della 2002 Tii di Luca Prina Mello e Simone Bottega; in lizza per il Tricolore e per la Michelin Rally Cup sarà della partita anche Massimo Giudicelli in coppia con Simone Marchi e per la prima volte sulle impegnative prove del Ponente Ligure ci sarà anche Damiano Zandonà col fedele Simone Stoppa a dettargli le note sulla Renault 5 GT Turbo.

Immancabile alla gara di casa Enrico Canetti con l’Opel Corsa GSI affiancato da Luigi Cavagnetto e alla ricerca di quei punti necessari a cucirsi sulla tuta il secondo titolo di classe consecutivo.

L’elenco continua con la Lancia Stratos di Olindo Deserti e Paola Ferrari, ad impreziosire un elenco di vetture dove non può mancare la “regina dei rally”; “prima” anche per Alberto e Luca Arcangeli con la Renault 5 Alpine ma anche per Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli su Ford Sierra Cosworth.

Timbrano il cartellino con la divisa del Team Bassano anche i neo portacolori Marco Simoni e Matteo Grosso con la Peugeot 205 Rallye e, a completare l’elenco, ci pensano Rosario Pennisi e Carmelo Cappello: il primo con Angelo Bregliasco su Autobianchi A112 Abarth, il secondo con la Fiat Giannini condivisa con Paolo Bonfà.

Undici le prove speciali suddivise in due tappe per un totale di 142,530 chilometri

In contemporanea col rally matuziano si svolgerà anche la ventesima edizione del Rallylegend, kermesse della Repubblica di San Marino alla quale saranno tre gli equipaggi del Team Bassano ai quali se ne aggiungono altri che, in quest’occasione, vestiranno altri colori pur essendo tesserati della compagine capitanata da Mauro Valerio.

Nella categoria “Legend Stars” saranno impegnati Federico Ormezzano e Mauto Bocchio su Talbot Sunbeam Lotus, mentre nella “race” figurano al via Massimiliano Girardo ed Elio Baldi su Fiat 131 Abarth, oltre a Francesco Nerobutto con Domenico Mularoni con la Ford Escort RS.

Altri equipaggi già dell’ovale azzurro sono: “Lucky” e Pons su Subaru Impreza, Valente e Revenu su Lancia Rally 037, Falcone e Richard su Subaru Impreza, “Tony” e Verdelli con la Lancia Stratos. Tre le tappe in programma, da venerdì 14 a domenica 16.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Romano d’Ezzelino (VI), 12 ottobre 2022

Immagine fornita da ACI Sport