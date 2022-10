Da lunedi 17 ottobre – SVT anticipa le corse mattutine linee E17 e E27 – Le linee interessate sono relative alle tratte Vicenza-Thiene e Vicenza-Camisano: partenze anticipate di 10 minuti per garantire la puntualità delle corse a fronte dell’attuale andamento del traffico.

A partire da lunedì 17 ottobre

SVT anticipa l’orario di partenza delle corse nella prima mattinata sulle linee E17, che collega Vicenza e Thiene, ed E27 (Vicenza-Camisano).

Più in dettaglio, per quanto riguarda la E17, la corsa delle 5.10 con partenza da Vicenza viene anticipata alle 5.00, mentre la corsa delle 5.40 da Thiene viene anticipata alle 5.30.

Sulla linea E27, invece, la corsa delle 5.40 con partenza da Vicenza partirà alle 5.30, mentre la corsa delle 6.35 da Camisano partirà alle 6.30; e ancora, la corsa delle 6.30 da Piazzola partirà alle 6.20, con passaggio a Camisano alle 6.35 anziché 6.45; infine la corsa da Camisano delle 6.50 partirà alle 6.40, con la corsa di rinforzo in partenza sempre da Camisano alle 6.35 anziché alle 6.45.

Naturalmente su entrambe le linee varieranno di conseguenza, con un anticipo di 10 minuti, gli orari di passaggio a tutte le fermate.

Già nella giornata di oggi e domani gli operatori di SVT provvederanno ad avvisare a voce gli utenti, sia a bordo delle corse interessate sia presso le fermate; contestualmente saranno aggiornati gli orari esposti alle fermate, mentre sul sito Internet di SVT i nuovi orari saranno online già da domani in formato PDF (mentre per l’aggiornamento del sistema automatico di pianificazione dei viaggi per motivi tecnici saranno necessari 3-4 giorni).

La variazione è dovuta alla volontà da parte di SVT di risolvere i ritardi riscontrati sulle linee E17 ed E27, dovuti all’incremento del traffico ed evidenziati anche dagli utenti con una serie di segnalazioni che l’Azienda ha analizzato e verificato nelle ultime settimane.

Comunicato stampa n. 62

13 ottobre 2022