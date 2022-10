Mostra bipersonale del ciclo RE-GENESIS a Vicenza – Al Museo Diocesano (fino all’8 gennaio 2023) Matteo Mezzadri e Jorge R. Pombo dialogano fra loro con installazioni spettacolari – Sull’orlo del Cielo.

I due artisti del Movimento Arte Etica

parlano di creazione e giustizia rivisitando il Rinascimento e il Classicismo. L’esposizione è a cura di Sandro Orlandi Stagl e Chiara Franceschini, con la supervisione del direttore Mons. Francesco Gasparini

Il Museo Diocesano di Vicenza fino all’8 gennaio 2023 ospita “Sull’orlo del Cielo”, la seconda delle sette mostre del ciclo RE-GENESIS. Protagonisti della bipersonale curata da Sandro Orlandi Stagl e Chiara Franceschini sono Matteo Mezzadri e Jorge R. Pombo, due artisti del Movimento Arte Etica.

La mostra prosegue il ciclo RE-GENESIS, sfruttando la metafora della creazione biblica per parlare di rinascita di valori e di idee.

Con un meticoloso studio e lavoro di rivisitazione pittorica di alcune parti della Cappella Sistina, Jorge R. Pombo si interroga sul tema della Giustizia e di come l’arte, grazie alla sua assoluta libertà, ne possa parlare senza vincoli o pressioni di sorta.

La separazione biblica delle acque, che ha dato inizio alla Terra e al Cielo, diventato poi protagonista assoluto del Giudizio Universale di Michelangelo e rivisitato con originale ingegno dall’artista spagnolo.

Matteo Mezzadri riflette invece su qualcosa di molto più legato alla terra, utilizzando le sculture marmoree dell’età classica.

Una loro ricostruzione in gesso-plastica viene fatta esplodere in studio, riprendendo video e scatti fotografici spettacolari, per parlare di un tema purtroppo sempre attuale: quello della distruzione delle opere d’arte durante i conflitti, come orribile scempio non solo del patrimonio dei popoli vinti, ma della bellezza e della cultura dell’umanità intera.

La mostra accoglie i visitatori in uno spazio espositivo ampio e ricco di storia,

offrendo una panoramica completa di installazioni, sculture, dipinti, video e fotografie, proponendo un dialogo intrigante fra le opere della collezione permanente del Museo Diocesano e le opere di due artisti d’avanguardia del Movimento Arte Etica, tuttora protagonisti anche alla 59^ Biennale di Venezia.

Le visite al Museo possono anche essere prenotate ed è possibile fare richiesta di visita guidata, anche per gruppi di persone. Le richieste possono essere inoltrate in una delle seguenti modalità:

tramite telefono, al numero 0444 226400

via mail all’indirizzo museo@vicenza.chiesacattolica.it

Gli appassionati e i collezionisti possono chiedere informazioni o porre domande ad artisti e curatori tramite il direttore della mostra, inviando una mail all’indirizzo: paolo.mozzo@artantide.com.

Si ringraziano ARTantide Gallery e Volks Bank.

Di seguito tutti i dettagli sulla mostra e sui relativi orari di apertura al pubblico:

Sull’Orlo del Cielo

1° giorno, creazione della luce e del buio – Dal 23 settembre 2022 all’8 gennaio 2023