Stefania Bertola presenta il nuovo libro “Le cure della casa”

Il 12 ottobre Stefania Bertola presenta in Biblioteca Bertoliana “Le cure della casa”.

Nell’ambito della rassegna Trame Intrecci Relazioni a sostegno del progetto Viva Vittoria.

A conclusione della rassegna Trame Intrecci Relazioni mercoledì 12 ottobre alle 17.30 la Biblioteca Bertoliana ospita nella sede di Palazzo Cordellina la scrittrice Stefania Bertola. Sarà a Vicenza per presentare il suo ultimo libro “Le cure della casa” (Einaudi, 2021).

A dialogare con Stefania Bertola sarà presente Rossella Pretto, poetessa, traduttrice e redattrice di riviste letterarie. L’incontro verrà accompagnato dalle letture di Martina Pittarello, attrice vicentina.

Trame, intrecci, relazioni

è una rassegna di letture e laboratori di lavoro a maglia organizzata dalla Bertoliana in collaborazione con l’associazione Come un Incantesimo, e nasce a sostegno del progetto Viva Vittoria Vicenza – Opera relazionale condivisa. Il progetto prevede la realizzazione a ferri o uncinetto di quadrati di maglia di 50×50 cm che saranno cuciti quattro a quattro con filo rosso per realizzare coperte che verranno esposte tutte insieme in piazza dei Signori il 19 e 20 novembre 2022. Le coperte saranno oggetto di una raccolta di fondi a favore del centro Antiviolenza CeAV del Comune di Vicenza.

In questo contesto si inserisce la presentazione de “Le cure della casa”:

è la storia di Lilli che a quarantotto anni ha appena perso il lavoro ma ha ereditato un’insperata fonte di reddito. Quale momento migliore per realizzare il sogno inconfessabile di dedicarsi anima e corpo alle cure della casa? Il marito Francesco non si capacita, l’amica Cecilia alza le spalle, la figlia Iris ride. La madre di Lilli inorridisce, ma lei osserva beata se stessa pulire la cucina, ammucchiare spugnette multicolori, inventare definitive sistemazioni di quel mondo a parte e sempre provvisorio che è la dispensa. E perché tutto questo sapere ballerino non vada perduto, annota su un quaderno i consigli pratici da tramandare alla figlia in forma di schede.

Stefania Bertola,

torinese, scrittrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica italiana. Prima di esordire nella letteratura nel 1989 con il romanzo Luna di Luxor ha lavorato diversi anni nella casa editrice Einaudi come traduttrice dall’inglese. La sua attività comprende molti autori e spazia in tutti i generi, dalla saggistica alla fantascienza. Come autrice ha pubblicato diversi romanzi che coniugano sentimento, umorismo e senso del surreale. Per Einaudi ha pubblicato Il primo miracolo di George Harrison (2010), Romanzo rosa (2012). E ancora: Ragazze mancine (2013), Ragione & sentimento (2017), Divino amore (2019), Via delle Magnolie 11 (2020).

L’ingresso all’incontro è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il libro sarà a disposizione per la vendita e il firmacopie della scrittrice.

Per informazioni consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it 0444 578203; 578211