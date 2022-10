Squadra Mobile: arresto per ricettazione

Pregiudicato fermato in città arrestato dalla Polizia – Al termine di una complessa attività di indagine, nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile rintracciava in questo Centro cittadino L.M., cittadino marocchino di anni 46, residente a Vicenza, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza per una condanna passata in giudicato di 6 mesi di reclusione per il reato di ricettazione, commesso alcuni anni fa e per il quale era stato indagato in stato di libertà.

Lo stesso dopo le formalità di rito veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 6 ottobre 2022