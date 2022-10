Contro Talmassons sarà importante esprimere bene il nostro gioco – Silvia Formaggio (Anthea Vicenza Volley) Serie A2 femminile girone B

Il libero biancorosso,

in luce nell’esordio contro Montecchio, guarda alla prima sfida casalinga della stagione in programma domenica

Far leva sulla crescita, sulla voglia di riscatto e sul fattore-casalingo. Con queste “armi”, l’Anthea Vicenza Volley si prepara all’esordio casalingo stagionale in A2 ospitando domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza la Cda Talmassons nella seconda giornata d’andata del girone B.

Le biancorosse di Ivan Iosi sono reduci dal ko inaugurale nel derby contro Montecchio giocato al Palaferroli di San Bonifacio (Verona), con il 3-0 a favore dell’Ipag Sorelle Ramonda che comunque ha messo in mostra anche qualche buon segnale nella metà campo dell’Anthea.

Tra questi, la prova del libero Silvia Formaggio, in particolare evidenza soprattutto in difesa recuperando tanti palloni in un fondamentale che Vicenza ha interpretato bene. E’ la stessa giocatrice piemontese classe 2000 (al suo primo anno nella città del Palladio dopo l’esperienza a Olbia) a fare il punto della situazione in casa biancorossa.

“Domenica – racconta Silvia –

la partenza negativa di 10-0 nel primo set non ci ha aiutato contro Montecchio, anche se dopo ci siamo riprese molto bene e abbiamo rimontato fino a un break di svantaggio. In avvio sentivamo un po’ le emozioni tra esordio e derby poi ci siamo sbloccate.

Nell’arco del match, non siamo state incisive nelle occasioni che ci sono capitate e che abbiamo costruito con il nostro gioco. Stiamo lavorando molto bene in seconda linea tra ricezione e difesa, ci manca ancora qualcosa in attacco ma ci abbiamo puntato subito alla ripresa degli allenamenti per crescere anche lì”.

Soddisfatta della “prima” stagionale a livello individuale? “Sono contenta, anche se ero agitata. Sono soddisfatta anche della reazione della squadra.

Ora guardiamo alla prossima partita contro Talmassons, dove studieremo sicuramente l’avversario ma dovremo pensare soprattutto a far bene il nostro gioco, sappiamo i nostri punti di forza e quelli deboli. Inoltre, giocheremo in casa e invitiamo tutti a venire a fare il tifo: il pubblico ci potrà dare una grande mano”.

Vicenza, 26 ottobre 2022

Nelle foto di Roberto Muliere, Silvia Formaggio (Anthea Vicenza Volley) in campo domenica scorsa

www.volley-vicenza.it