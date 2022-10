Viacqua sostiene il concorso artistico rivolto alle scuole – In palio contributi alle attività scolastiche e la partecipazione ad una giornata regionale dedicata all’acqua

Si chiama

“Siamo fatti d’acqua – Per un uso più consapevole della risorsa idrica” ed è il concorso che Viacqua presenta in collaborazione con l’Associazione Dueville Più Verde.

L’iniziativa si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 68 comuni gestiti, chiamando classi e gruppi di alunni e studenti a realizzare il proprio elaborato grafico o video in risposta al tema proposto.

Il concorso si inserisce inoltre all’interno della quinta edizione di Ambientiamoci, festival promosso per l’appunto da Dueville Più Verde, in collaborazione con Associazione Cultura Agorà onlus, Cooperativa Ecotopia, LIPU e con il patrocinio del Comune di Dueville.

Il festival ricorderà anche nella nuova edizione l’impegno dell’ambientalista Stefano Dal Cengio scomparso nel 2018 e rivolto alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Entro il prossimo 24 aprile 2023, quindi, i partecipanti potranno tradurre in disegni, fotografie, dipinti, sculture, spot, lungometraggi, cortometraggi, pièce teatrali il tema scelto per l’edizione 2023: “Siamo fatti d’acqua: l’importanza dell’acqua nella nostra vita e come gestire in modo responsabile la risorsa idrica”.

Una giuria selezionerà i due lavori migliori, uno tra quelli proposti dalla scuole primarie e uno tra le scuole secondarie di primo grado, assegnando ad entrambi un premio del valore di 300,00 euro a sostegno delle attività scolastiche.

Le classi che elaboreranno un video di massimo 90 secondi

potranno inoltre concorrere alla selezione per partecipare ad una giornata regionale dedicata al tema acqua. I due migliori video, uno per le scuole primarie e uno per le secondarie di primo grado, saranno a loro volta premiati e potranno prendere parte alla giornata in forma gratuita.

“Da sempre Viacqua è impegnata in prima linea per raccontare il ciclo idrico con le sue complessità ai nostri utenti più giovani – è il commento del Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – per diffondere una cultura della tutela di questo bene prezioso, unita alla responsabilità che spetta a tutti noi di prenderci cura dell’ambiente che ci circonda, in ogni sua forma, dall’acqua alla biodiversità.

Poter stimolare la creatività di questi studenti, condurli nella riflessione sull’importanza di assicurare anche negli anni a venire una buona disponibilità di acqua per il nostro territorio, far comprendere loro le molteplici forze messe in campo da natura e uomo che possono mettere a repentaglio la risorsa idrica nel mondo è per Viacqua un lavoro fondamentale per diffondere comportamenti sostenibili a partire dai gesti quotidiani.”

La registrazione al concorso potrà essere completata compilando il modulo online disponibile all’indirizzo https://bit.ly/3SnjOfR. La consegna degli elaborati, invece, dovrà essere fatta contattando la Società Cooperativa Ecotopia all’indirizzo di posta elettronica info@cooperativaecotopia.it o al numero di telefono 0445 641606.

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a dueville.piuverde@gmail.com.

