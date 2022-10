Short Track, l’Italia a Montreal per la prima tappa di Coppa del Mondo

Nel pomeriggio di venerdì, si alzerà il sipario sulla Coppa del Mondo di short track, giunta alla ventiquattresima edizione. La prima delle sei tappe in calendario si terrà in Canada presso l’Aréna Maurice-Richard di Montreal. La squadra azzurra, priva dei veterani Arianna Fontana, Martina Valcepina e Tommaso Dotti, è partita alla volta del Québec con dodici atleti.

In campo femminile,

sono state selezionate Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), la debuttante Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle).

In ambito maschile,

saranno della partita Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

La spedizione sarà guidata dal direttore tecnico Kenan Gouadec coadiuvato dall’allenatore Nicola Rodigari, dall’osteopata Lisa De Lorenzi e dall’attrezzista Assen Pandov. In occasione della seconda tappa, in programma nel prossimo fine settimana negli Stati Uniti, si unirà al gruppo anche il tecnico Derrick Campbell.

“I ragazzi sono in salute e, nonostante in questa stagione gli allenamenti sul ghiaccio siano incominciati più tardi rispetto alle abitudini, il lavoro finora svolto è stato più che positivo come testimoniato dagli ottimi riscontri cronometrici – spiega Nicola Rodigari – . Le prime gare ci daranno ulteriori indicazioni sulla strada da intraprendere per consentire ai ragazzi di esprimersi al massimo del potenziale. Per una squadra giovane come la nostra, il primo obiettivo è accumulare esperienza internazionale sia a livello individuale che di staffetta“.

Queste le distanze in cui si cimenteranno i pattinatori azzurri:

Pietro Sighel: 1000m e 500m

Mattia Antonioli: 1500m e 500m

Thomas Nadalini: 1000m e 500m

Yuri Confortola: 1500m e 1000m

Luca Spechenhauser: 1500m e 1000m

Andrea Cassinelli: 1000m

Arianna Sighel: 1500m e 1000m

Gloria Ioriatti: 1500m e 1000m

Elisa Confortola: 1500m e 1000m

Nicole Botter Gomez: 1000m e 500m

Katia Filippi: 1000m e 500m

Arianna Valcepina: 500m

Questo il programma di gare (-6 sull’ora italiana):

Venerdì 28 ottobre

Dalle ore 09.00: qualificazioni 500, 1000, 1500 metri e staffette

Sabato 29 ottobre

Ore 13.32: quarti di finale 1000 metri (1)

Ore 14.17: semifinali 1500 metri

Ore 14.53: semifinali 1000 metri (1)

Ore 15.27: finali 1500 metri

Ore 16.07: finali 1000 metri (1)

Ore 16.42: finali staffetta mista

Ore 17.15: semifinali staffetta femminile

Ore 17.29: semifinali staffetta maschile

Domenica 30 ottobre

Ore 13.32: quarti di finale 500 metri

Ore 13.55: quarti di finale 1000 metri (2)

Ore 14.40: semifinali 500 metri

Ore 14.56: semifinali 1000 metri (2)

Ore 15.30: finali 500 metri

Ore 16.00: finali 1000 metri (2)

Ore 16.47: finali staffetta femminile

Ore 17.03: finali staffetta maschile

Foto di Luca Spechenhauser-CdM-Nagoya-credit-AFLO