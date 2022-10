Short Track, due podi per l’Italia nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Montreal

Si chiude con due podi conquistati e un terzo sfiorato davvero per poco la terza e ultima giornata dell’Italia nella prima tappa stagionale di short track di scena a Montreal.

Sul ghiaccio canadese dell’Aréna Maurice-Richard,

prima Pietro Sighel (Fiamme Gialle) sui 500 metri, quindi la staffetta femminile tricolore, hanno chiuso le rispettive finali in terza posizione portando così in dote due preziosissime top 3 alla Nazionale azzurra. Resta il rammarico per la squalifica in Finale A della staffetta maschile, declassata dal secondo al quarto posto per un sorpasso giudicato irregolare di Pietro Sighel nell’ultimo giro ai danni dell’avversario kazako.

Le conferme, come da tradizione, arrivano dalla squadra femminile: con quello odierno sale infatti a 39 il numero dei podi italiani nelle staffette femminili di Coppa del Mondo. Ma il risultato odierno è ancor più significativo se si considera che l’Italia si è presentata all’appuntamento canadese priva di due campionesse come Arianna Fontana e Martina Valcepina.

Il quartetto azzurro formato da Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) ha avuto il grande merito di mantenere e difendere la terza posizione dall’inizio della gara fino all’ultimo metro restando in scia a Olanda e Canada – rispettivamente prima e seconda sul traguardo – e lasciandosi alle spalle gli Stati Uniti.

Nelle prove individuali la copertina tricolore è tutta di Pietro Sighel.

Il ventitreenne di Baselga di Pinè – ieri 9° sui 1000 metri – si è infatti piazzato in terza posizione nei 500 metri, preceduto soltanto dal padrone di casa Steven Dubois e dal coreano Lee June Seo. Partito all’esterno con quattro atleti in corda, Sighel ha fatto tutto quanto possibile, realizzando in particolare un pregevole – e decisivo – sorpasso sul canadese Jordan Pierre Gilles prima dell’ingresso dell’ultima curva.

Per il talento delle Fiamme Gialle quello canadese è il secondo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo dopo quello sui 1000 metri del novembre 2021 a Dordrecht. L’Italia torna invece a festeggiare una top 3 sui 500 metri maschili a quasi 14 anni dall’ultima volta, quando, nel lontano febbraio del 2009, Nicola Rodigari, attuale allenatore della squadra azzurra, fu terzo a Dresda.

La Nazionale tricolore tornerà sul ghiaccio il prossimo weekend a Salt Lake City per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo.

Qui, intanto, tutti i risultati del week-end.