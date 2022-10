Se la realtà non corrisponde alla propaganda, tanto peggio per la realtà

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dai suoi avversari politici ironicamente soprannominato “pancia a terra” per gli infiniti e inefficaci solleciti all’autonomia regionale, è un fenomeno – Se la realtà non corrisponde alla propaganda, tanto peggio per la realtà

Quand’era Vice di Giancarlo Galan (2005/2008)

l’incantevole Zaia non s’è mai accorto dei maneggi per cui il “Doge” finì poi penalmente condannato. Da presidente (2010) il virtuoso Zaia non s’è accorto che la cosiddetta Pedemontana Veneta [ https://valori.it/pedemontana-veneta-macchina-mangia-soldi-che-piace-alla-lega-e-dissesta-i-conti/ ] è una macchina mangia-soldi che dissesta i conti.

Un impianto finanziario interamente puntellato da fondi e garanzie pubbliche, alla faccia del project financing [un’operazione di tecnica di finanziamento che già aveva reso un cattivo servizio per gli ospedali di Santorso (VI), e all’Angelo di Venezia-Mestre voluti dal “Doge”], mentre il suo costo ha raggiunto livelli intollerabili.

È troppo impegnato per frequentare il Consiglio regionale.

Il prodigioso Zaia, tra l’altro, è referente [ https://www.regione.veneto.it/home-presidente] per le materie di: Comunicazione e informazione. Attuazione autonomia regionale differenziata, federalismo, referendum consultivi previsti da leggi regionali; tutti ambiti in cui si è distinto per un nulla di fatto.

Ma è ovvio che nessuno è perfetto.

Di contro è una sorta di infaticabile globetrotter che viaggia continuamente in lungo e in largo per la regione. Ovviamente utilizzando mezzi della pubblica amministrazione (quindi a spese del contribuente), per inaugurazioni, cerimonie, commemorazioni, ricorrenze, fiere, festeggiamenti, banchetti, e chi più ne ha più ne metta.

Per ogni occasione ha un discorsetto forbito e appropriato. Segno evidente che si avvantaggia di un efficiente ufficio stampa. Al che i soliti denigratori ricorrono alla nota battuta del film di Brian De Palma “Gli intoccabili” (1987): «Sei solo chiacchere e distintivo!»

Se si guarda oltre la facciata di rappresentanza e si approfondiscono alcuni aspetti della sua amministrazione, si scoprono per esempio i disagi e i problemi di quella sanità che egli vorrebbe d’alto livello. Per esempio, si moltiplicano i pazienti dell’ULSS7 che chiedono risposte alla Regione, dove il presidente Luca Zaia e l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin appaiono latitanti o comunque inefficaci.

L’ULSS 7 ha rivisto e potenziato l’organizzazione del servizio al fine di migliorare la capacità di risposta agli utenti sia telefonica sia presso gli sportelli: un Nuovo Contact Center. [ https://www.vicenzareport.it/2022/10/nuovo-contact-center/ ].

Ma ci sono cittadini

che scrivono all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e al Direttore f.f. della Gestione Risorse Umane per lamentare come alcuni funzionari di tali luoghi sì distinguano per un comportamento contrassegnato da rigida e altezzosa compostezza; lasciando trasparire dal proprio atteggiamento quasi una insofferenza per il proprio lavoro routinario.

Tale comportamento parrebbe un interiore disagio necessario di una gratificante compensazione derivante dal frapporre banali ostacoli burocratici, anziché offrire una coadiuvante disponibilità verso l’utente che, non si trascuri, è anche contribuente attraverso la fiscalità generale.

Una sorta di distopia insomma, dove dall’altra parte dello sportello non c’è l’utente (che per sovrammercato paga i ticket ) cui offrire il servizio, ma un ignaro e misero questuante a cui erogare la sua penosa utilità.

Dei disagi dell’ULSS7 se n’è occupata recentemente «Rete Veneta TV» che ha pubblicato un servizio di alex Iuliano dal titolo: «quello che succede è disumano»

Non bastasse, in «Marostica Notizie» [ http://www.marosticanotizie.it/2022/02/23/il–curriculum-di-carlo-bramezza-direttore-generale-della-ulss-7-con-il-patrimonio-personale-in–liquidazione-per-11-milioni-di-fideiussioni-ci-lascia-perplessi/ ] c’è chi si lamenta che l’attuale Direttore Generale della ULSS 7 Carlo Bramezza, lascia perplessi per lo scarno curriculum professionale che esibisce: in precedenza ha fatto solo il segretario del direttore di Case di Riposo nel trevigiano.

E addirittura ci si sorprende

per la mancanza di corsi d’aggiornamento professionale, malgrado da oltre 25 anni esista un istituto solo per dirigenti, il CFMT (Centro di Formazione Manager del Terziario) contrattualmente gratuito per la formazione continua.

Mentre in questa occasione c’interessano ben poco le schermaglie politiche e quelli che una volta furono chiamati “ludi cartacei”, ovvero le clientele dei Partiti, troviamo interessante citare qualche passo del libro «Il Costo della democrazia» di Cesare Salvi e Massimo Villone, edizioni Mondadori © Novembre 2005.

Lo spoils system arriva in Italia

«Qualunque concetto di spoils system comporta che la fascia in cui un governo subentrante ha titolo a mettere persone di propria fiducia debba essere assolutamente ristretta e limitata a quelle posizioni che pongono il dirigente in diretto contatto con l’indirizzo politico-amministrativo.

«Nessuna organizzazione complessa potrebbe ragionevolmente funzionare in un regime di estesa precarietà. E un cambio di proprietà in una grande azienda non si tradurrebbe mai nell’idea di buttar fuori tutti, dall’amministratore delegato fino ai quadri, e mettere dentro gente nuova.

«Lo spoils system all’italiana comporta che tutta la dirigenza – quella dell’amministrazione pubblica in senso proprio, e non solo – si precarizza in rapporto non ai risultati ma in ragione diretta della vicenda politica e degli assetti di maggioranza. Un concetto dell’amministrazione che si può solo definire proprietario: cambia il padrone, cambia tutta la servitù.

«Quale che sia il giudizio in proposito, un punto merita di essere sottolineato. Abbandonato il modello di una dirigenza di carriera e sostanzialmente inamovibile, diventa decisiva la capacità del sistema politico di autolimitarsi quanto ai vertici degli apparati pubblici.

«Politici propensi alla clientela e all’occupazione del potere troveranno in una dirigenza precaria e preoccupata del mantenimento delle proprie posizioni il più ossequioso gregario [ Ndr. https://espresso.repubblica.it/inchieste/2022/06/24/news/luca_zaia_villa_frana_lavori-355226547/ In questo articolo qualcuno indulge nell’individuare un’idea di “gregariato”]. Non è certo questa la via per un’amministrazione moderna. Anche se le ultime e definitive risposte si trovano non solo nelle leggi, ma anche e soprattutto nella qualità del sistema politico e dei soggetti che a esso danno vita.

«Non meraviglia, allora,

che le polemiche sugli apparati amministrativi regionali siano antiche. Si ricordano, ad esempio, quelle sul numero dei dipendenti e in particolare dei dirigenti in alcune Regioni, soprattutto la Sicilia, e quelle – crescenti – riguardo all’efficienza e all’efficacia dell’azione amministrativa delle Regioni.

«E dunque ogni Regione fa come meglio ritiene? La risposta è affermativa. In concreto, oggi una Regione può scegliere di seguire il modello posto dalla legislazione dello Stato sul rapporto tra politica e amministrazione e sulla dirigenza. Oppure può scegliere di non seguirlo, e di costruire quel rapporto in modo diverso nello statuto e nelle leggi.»

Dunque se La Regione Veneto non dà – tra l’altro – servizi sanitari soddisfacenti, la responsabilità è del favoloso presidente Luca Zaia e dei suoi sottoposti che privilegiano la propaganda, e non hanno una corretta percezione della realtà.

Ma questo fantastico presidente che le altre 19 Regioni italiane invidiano, perché non hanno un omologo della sua grandezza, ha altre eccezionali idee.

In un momento di recessione economica,

di grave affanno per famiglie e imprese dovuto ai vertiginosi rincari energetici, alla stagnazione, all’instabilità geopolitica, e altro conseguente; il mitologico governatore Luca Zaia non pensa minimamente

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/22_ottobre_02/bollette-prezzi-zaia-pronto-ad-aumentare-tasse-veneti-si-all-addizionale-irpef-4e089c90-42dc-11ed-99fb-5f000886862d.shtml ], per esempio, a rinegoziare gli onerosi Project financing, ma avanza l’ipotesi di introdurre in Veneto l’addizionale Irpef.

Ovvio che tutto ciò trovi conferma nella débâcle elettorale del 25 settembre 2022 che ha visto la Lega scendere, a livello nazionale, dal 17,35% (5.698.687 voti) nel 2018, all’8,77% (2.464.176 di voti, ovvero – 3.234.511 uguale a – 8,58%).

Un solido sistema politico pone limiti, di fatto, all’uso clientelare del potere. Un sistema frammentato e debole caratterizzato dalla personalizzazione del potere produce la balcanizzazione della politica, e al tempo stesso anche quella dell’amministrazione pubblica.

Enzo Trentin