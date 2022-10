Scuola primaria Zanella, al via il rifacimento del tetto per 415 mila euro

Non si fermano i lavori di manutenzione

alla scuola primaria Zanella. Dopo la recente conclusione dell’intervento di riqualificazione dei servizi igienici del primo piano (75 mila euro) prenderà il via a fine ottobre la prima fase delle opere di rifacimento del tetto (415 mila euro).

Nello storico edificio di contra’ Porta Padova 63 si sono recati oggi in sopralluogo il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron e l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio. Presente anche la dirigente Margherita Ricciardi.

“L’intervento sul tetto – ha spiegato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron – era particolarmente atteso. La copertura dell’edificio ha infatti dei problemi di infiltrazioni che richiedono un intervento strutturale per impermeabilizzare la superficie. Il cantiere sarà sviluppato in due fasi, una in questo autunno e una nel corso della prossima primavera.

Diamo quindi una risposta ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola e al comitato genitori con il quale abbiamo collaborato fin da subito per dare avvio al cantiere”.

“I lavori di rifacimento del tetto finanziati interamente dal Comune partiranno a fine mese– ha continuato l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio – L’iter per raggiungere questo obiettivo è stato difficile.

Si tratta di una struttura storica, di un centinaio di anni fa,

sottoposta alla supervisione della Soprintendenza per la quale abbiamo dovuto quindi definire un intervento moderno ma conservativo.

A questo si sono aggiunti i ritardi legati all’affidamento della gara, andata inizialmente deserta a causa del momento difficile sia per il reperimento dei materiali sia per l’incertezza e l’aumento dei prezzi.

C’è voluto del tempo ma siamo riusciti a dare avvio ai lavori che, sottolineo, non impatteranno sulle lezioni. Vista l’ampiezza dell’edificio, nel corso del cantiere le classi al secondo piano interessate dal cantiere verranno infatti spostate in altre aule della scuola”.

Per quanto riguarda il tetto,

è prevista la rimozione dei coppi e del sottomanto in tavelloni di laterizio. Saranno successivamente posati un doppio tavolato strutturale in legno e una membrana traspirante e impermeabile e quindi riposizionata la copertura in coppi.

L’intervento, relativo ad una superficie di copertura di 1500 metri quadrati, risolverà il problema delle infiltrazioni d’acqua piovana e comporterà anche un miglioramento sismico.

I lavori nei servizi igienici del primo piano hanno comportato il rifacimento degli impianti, alcuni lavori di muratura, la sostituzione dei sanitari e l’installazione di un bagno per le persone con disabilità.

Le opere sono a cura del servizio Manutenzioni del Comune. Le ditte esecutrici sono Furgoni Cav. Eugenio Srl per i servizi igienici e Costruzioni Edili F.lli Lorandi Srl per il tetto.

