Completata la sostituzione dei serramenti dal valore di 365 mila euro – Scuola Muttoni, alunni all’opera con l’aula Steam e il laboratorio di fisica

Due nuovi laboratori e serramenti completamente sostituiti alla scuola secondaria di primo grado Muttoni, che vede così il rinnovamento degli spazi didattici a disposizione dell’Istituto comprensivo 6 e la riqualificazione energetica dell’edificio di via Massaria, dove sono presenti 18 classi e 370 alunni.

In occasione dell’inaugurazione dell’aula “Steam coding robotica educativa” e del laboratorio di fisica e per presentare l’intervento di riqualificazione energetica, dal valore di 365 mila euro, si sono recati oggi alla scuola il sindaco Francesco Rucco e l’assessore all’istruzione Cristina Tolio.

Hanno preso parte all’inaugurazione

anche il provveditore dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza Nicoletta Morbioli, il direttore del Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche applicate alla fisica nucleare e delle alte energie Gaetano Maron e la dirigente Margherita Ricciardi.

“Grazie alla collaborazione tra il Comune e la scuola – ha commentato il sindaco Francesco Rucco – abbiamo portato a termine un recupero comprensivo di due aule per l’attività didattica e riqualificato l’edificio con finestre moderne, più sicure ed efficaci nel limitare la dispersione energetica grazie ad un investimento significativo di risorse da parte del Comune”.

“Alla scuola secondaria di primo grado Muttoni – ha continuato l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio – siamo intervenuti non solo con il rifacimento degli infissi, ma anche con la sostituzione delle luci led.

Abbiamo avuto visione, in questa e in molte altre scuole, perché abbiamo realizzato lavori di riqualificazione che ci permettono di affrontare questo periodo di crisi energetica nel migliore dei modi”.

“La sinergia tra gli assessorati all’istruzione e ai lavori pubblici – commenta il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron – ha portato al completamento di un altro intervento fondamentale per l’istituto comprensivo 6, già interessato per quanto riguarda la scuola primaria Zanella dalla sostituzione dei bagni e dai lavori al tetto che partiranno in questi giorni.

Interventi strutturali con i quali vogliamo dare risposte concrete e durature ad alunni e insegnanti”.

Inaugurazione laboratori

Il laboratorio e l’aula Steam, dove si svolgeranno attività collegate alle discipline di scienza, tecnologia, ingegneria, arte, matematica (Steam), sono stati realizzati dalla scuola con dei finanziamenti statali dal valore complessivo di 40 mila euro. L’obiettivo è di implementare la didattica attiva di tipo laboratoriale.

Nell’aula “Steam coding robotica educativa”, spazio prima adibito a laboratorio informatico, i ragazzi avranno la possibilità di lavorare progettando e risolvendo problemi tramite prodotti digitali e oggetti materiali e di creare prototipi e modelli che verranno realizzati con differenti tecnologie.

L’aula, pensata per accogliere lezioni frontali, lavori di gruppo e ricerche, è dotata di tavoli componibili trapezoidali, kit di robotica e per la stampa 3D, monitor e computer.

Tra le attività con cui potranno cimentarsi gli alunni delle 18 classi della scuola c’è anche quella di programmazione informatica (coding).

Il nuovo spazio dedicato alla fisica, prima utilizzato per attività di arte e di scienze, è stato allestito per consentire le esercitazioni laboratoriali.

Oltre a nuovi arredi, sono stati introdotti gli strumenti utili per realizzare esperienze di meccanica, dinamica e termodinamica.

Grazie al nuovo laboratorio è allo studio l’ampliamento dell’offerta formativa per consentire alle sei classi seconde di effettuare degli esperimenti di fisica gestiti in prima persona dagli alunni.

Le prime e terze frequentano già il laboratorio con attività di formazione.

Fine lavori serramenti

Sono terminati i lavori di riqualificazione energetica, dal valore complessivo di 365 mila euro, alla scuola secondaria di primo grado Muttoni.

L’intervento, svolto in tre stralci, ha portato alla sostituzione completa dei serramenti dell’edificio di via Massaria.

Nel dettaglio, sono stati sostituiti i serramenti nelle classi dei piani rialzato, primo e secondo, per una superficie di 400 metri quadrati.

I serramenti installati garantiscono una trasmissione termica bassissima.

Sono infatti in lega di alluminio, con ante fisse, pannellature coibentate, ante con apertura a vasistas e a ribalta con blocco di sicurezza e con camera interna a gas inerte.

Vicenza, 20 ottobre 2022