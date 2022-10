Evento per gli appassionati di cultura urban tra graffiti e Hip Hop – Schio: torna Underpass



Anche per il 2022 a Schio torna Underpass,

l’evento dedicato alla cultura urban: un pomeriggio tra sessioni di graffiti e musica hip hop.

L’appuntamento è per sabato 15 ottobre al Piazzale Pubblici Spettacoli (area Luna Park) davanti a quello che viene considerato l’Hall of fame della nostra città, ovvero lo “storico” muro simbolo del graffitismo scledense e non solo.

Si comincia alle 16 con una graffiti jam e con un workshop dal titolo “A Poster to Protest” a cura di Tipi Strani, ovvero una sessione dal vivo di writing su poster stampati a mano.

Chi parteciperà potrà dare libero sfogo alla propria creatività e confrontarsi con tanti appassionati di street art. Dalle 19, invece, saranno le sonorità hip hop a fare da protagoniste con i live di Kapo e Misa, Orocurro e PLEBEIANS CREW.

La giornata si concluderà sempre all’insegna della musica con il dj set di Entalpia alle 22. Non mancheranno i drink a cura di Woolen Mill e lo street food di Pep’s Burger.

«La cultura urban, e più nello specifico la street art, è molto amata a Schio – dice l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili, Barbara Corzato -.

Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto per promuovere questa forma artistica: basti pensare ai diversi murales realizzati in città come “Scledum” ad opera di ACME 107 sulla parete ovest del Faber Box, solo per citare il più maestoso.

Non solo: abbiamo promosso e organizzato diverse iniziative per il mondo dei writers. Underpass rientra a pieno titolo tra le proposte più interessanti e ci tengo a sottolineare che è un’iniziativa nata grazie alla volontà e all’impegno del gruppo giovanile Underwool.

Ancora una volta, poi, mi preme sottolineare che la street art è una forma artistica dall’alto valore che oltre dare nuovo risalto e decoro alle aree meno centrali della città, è soprattutto fonte di riflessione e aggregazione».

L’evento è organizzato in collaborazione dal gruppo Underwool e Plebeians Crew, promosso e sostenuto da Informagiovani Schio.

Schio, 11 ottobre

Fonte www.comune.schio.vi.it